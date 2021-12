Operação Verão começa com distribuição de cartilhas no centro

O Zé Garoa está de volta com a Operação Verão em São José dos Campos, com dicas de prevenção a deslizamentos, enchentes e tempestades com relâmpagos comuns nessa época do ano.

A primeira atividade da Operação este ano foi feita nesta segunda-feira (13) na Praça Padre João, em frente à Igreja da Matriz, no centro, das 9h às 12h, com uma tenda de orientação ao público.

Agentes e voluntários da Defesa Civil distribuíram cartilhas com dicas do Zé Garoa para as pessoas aproveitarem o verão e se protegerem.

Em casos de tempestades elétricas, por exemplo, há dicas do que não pode ser feito no caso de relâmpagos, como por exemplo não usar o celular se estiver na rua e não se abrigar embaixo de árvores e postes.

Para enchentes, a cartilha mostra tudo que deve ser feito quando a água começar a subir dentro de casa. Também há dicas para evitar deslizamentos, que geram riscos para as pessoas.

Até 31 de março, serão feitas atividades em feiras-livres e pontos de movimentação de pessoas.

A Operação Verão é realizada todo ano pela Defesa Civil de São José dos Campos em conjunto com órgãos estaduais e concessionárias de serviços. O objetivo é orientar a população para preservar vidas e reduzir danos materiais no período de chuvas.

