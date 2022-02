Saiba tudo sobre seguro saúde internamento

A nossa saúde é nosso maior bem. Por conta disso, é essencial cuidarmos muito bem dela. Em vista disso, há algumas atitudes que você pode tomar a fim de aumentar os seus cuidados. Dentre todos, um dos que se destacam é o seguro saúde internamento.

Afinal de contas, nunca se sabe quando será necessário acionar um seguro como esse. No entanto, por questão de segurança da sua própria vida, é muito melhor contratar esse tipo de serviço, não é mesmo? Contudo, por se tratar da sua saúde, há alguns pontos dos quais você deve considerar.

E isso acontece porque, como o seguro é algo privado, cada empresa oferece os benefícios que acham ser conivente. Contudo, você deve se atentar se os serviços que o seguro saúde internamento oferece, de fato, lhe serão sempre úteis.

A última coisa que você quer, com certeza, é investir o seu dinheiro em um seguro para, quando precisar dele, descobrir que ele não cobre o que você precisa. Então, antes de contratar o seu seguro saúde internamento, há alguns pontos dos quais você deve obter esclarecimento.

Fora isso, há algumas pessoas que não veem necessidade de contratar esse tipo de seguro, mas esse não é um pensamento certo. E isso acontece, em especial, porque todas as pessoas estão suscetíveis a sofrer um acidente, por mais bobo que seja. E, em decorrência disso, ser necessário ficar internado.

Mas você já parou para pensar quanto iria gastar, para obter todo tratamento necessário? Para fazer essa conta, é preciso incluir o serviço de remoção médica, a diária do internamento, remédio e os demais prejuízos.

Então, investir em um seguro saúde internamento é muito mais vantajoso do que aquilo que talvez passe pela sua cabeça. E é sobre isso que falaremos neste artigo. Confira!

O que é seguro saúde internamento?

Uma das razões pelas quais as pessoas consideram esse serviço como não prioritário, é o fato de não entenderem por completo o que ele é. Em suma, essa é uma das formas de prezar pelo seu bem estar e de toda a sua família.

Afinal de contas, ao contratar um seguro saúde internamento, você garante que, a qualquer acidente que lhe acontecer, estará amparado. Então, diferente do que muitas pessoas pensam, esse seguro não fica disponível apenas em horas mais difíceis.

Alguns acham que esse seguro se resume apenas às horas em que o paciente está entre a vida e a morte. Mas, na prática, não é bem assim que acontece. Fora isso, não podemos deixar de citar que, em alguns casos, o seguro saúde internamento tem correlação com o seguro de vida.

Ou seja, a depender da empresa que você contrata um seguro de vida, o seguro saúde internamento está incluído no pacote. Inclusive, esse é um dos primeiros pontos dos quais você precisa se atentar, se o seu seguro de vida já inclui, no pacote, a internação.

No entanto, ao contratar um seguro internação, é possível obter uma série de benefícios, que talvez não esteja incluso no seu plano. Ou seja, isso pode lhe gerar muitas economias, além de você se sentir ainda mais seguro.

Como funciona o seguro saúde internamento?

O seguro saúde internamento não é o mesmo que seguro de vida, apesar de haver algumas semelhanças. Se você é autônomo e se acidenta, pode ser que você tenha que ficar alguns dias internado. No entanto, como você trabalha por conta, nem sempre tem como recorrer ao INSS.

E, se esse for o caso, como você vai arcar com todos os custos, como o serviço de ambulância particular , diária de internação e medicamento? E se você for arrimo de família, como irá ficar as suas contas de gás, luz, água, telefone, internet etc?

Nesse caso, os dias que você fica internado, de certa forma, é um grande prejuízo. Mas o que você acharia se fosse respaldado financeiramente, a cada dia que fica no hospital, internado? É assim que funciona o seguro de saúde internamento.

Em vista disso, se você é autônomo, ou apenas gostaria de ter recursos em caso de internação, investir nesse tipo de seguro se torna algo essencial, do qual não pode ficar fora dos seus planos, uma vez que vai lhe poupar muita dor de cabeça.

Quais são os benefícios do seguro saúde internamento?

É claro que os benefícios irão variar de acordo com a sua opção de seguro. Afinal de contas, cada um possui as suas próprias condições. No entanto, a grande maioria deles possui alguns pontos em comum. Por isso, nos próximos parágrafos, iremos falar um pouco mais sobre cada um deles. Confira.

Pagamento por dia de internação

O grande benefício de ter um seguro como esse com certeza diz respeito ao fato de você receber uma quantia em dinheiro a cada dia que passa dentro de um hospital internado. É claro que o valor a receber varia de acordo com o plano que você contrata.

No entanto, há algumas opções que podem lhe pagar até R$1.000,00 a cada dia de internação, por exemplo. E você pode usar esse valor para custear o seu tratamento e comprar os remédios que precisam para obter alta.