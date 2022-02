5 motivos para não comprar cabos e carregadores de telefone de marcas duvidosas

Não há como negar que comprar um item barato pode até parecer ótimo durante o momento da compra, mas quando o item barato é utilizado ele apresenta várias desvantagens e até perigos para o consumidor. Saber os motivos para não comprar cabos e carregadores de telefone de marcas duvidosas pode evitar que uma pessoa passe por essas experiências negativas e até evite danos aos seus dispositivos móveis.

Muitas pessoas compram itens baratos por não considerar o custo benefício durante a compra. Na maioria das vezes, cabos e carregadores de telefone de marcas duvidosas possuem um preço baixo, porém uma qualidade que é igualmente baixa e uma durabilidade muito questionável que pode trazer problemas rapidamente. Apesar de ser um investimento baixo, os riscos são altos e devem ser sempre considerados ao obter um desses produtos baratos.

No Brasil, é muito comum que haja produtos pirateados, afinal o país é líder na pirataria de produtos, filmes e mais. Apesar de serem produtos com preço baixo, é preciso conhecer os motivos para não comprar cabos e carregadores de telefone de marcas duvidosas para compreender realmente onde está o perigo apresentado por esses itens falsificados, muitas vezes criados com matéria prima indevida e de baixa qualidade.

Veja motivos para não comprar cabos e carregadores de telefone de marcas duvidosas

Saber os motivos para não comprar cabos e carregadores de telefone de marcas duvidosas pode evitar grandes problemas futuros após a compra de um cabo de má qualidade. Muitos celulares são danificados pelos cabos, além da quantidade de acidentes que ocorrem anualmente por conta desses produtos duvidosos.

Vale notar que esses produtos não contém nenhuma garantia e, normalmente, nem são testados pelos criadores. Eles são colocados no mercado de forma ilegal em alguns casos, apresentando documentos de falsos testes para poder vender o produto duvidoso.

Com um acesso tão fácil da tecnologia, se tornou cada vez mais fácil encontrar casos onde uma pessoa é afetada por esses produtos. Especialistas apontam que certas ações podem fazer com que os produtos causem acidentes mais facilmente, porém, em geral, existem muitos motivos para não comprar cabos e carregadores de telefone de marcas duvidosas.

Carregamento apropriado

Celulares que possuem o carregador de sua marca podem ter um carregamento apropriado como ele deve ser. O carregamento de um celular com carregador de marca dura cerca de 2 a 3 horas. O carregador de marca duvidosa pode durar mais de 5 horas para chegar a 100%, podendo causar um esquentamento da bateria.

Durabilidade

A durabilidade desses produtos é muito mais baixa do que produtos de marca e com qualidade comprovada. Eles duram poucos meses e até mesmo poucas semanas antes de apresentar fios desgastados e carregamento lento.

Resistência a puxões

A maioria dos produtos que não contém testes e comprovação de qualidade não podem ser puxados sem que o fio se desgaste e até rompa. Se um carregador rompe, o fio exposto pode causar vários acidentes graves.

Mata a bateria

A bateria do dispositivo pode ficar viciada, causando um gasto de bateria maior durante o uso. Muitos celulares acabam desgastando tanto suas baterias com produtos duvidosos que o dispositivo começa a desligar quando a bateria ainda não acabou, como ao redor de 15% e 25%.

Acidentes

Um dos maiores motivos para não comprar cabos e carregadores de telefone de marcas duvidosas são os acidentes graves que podem ocorrer. Por conta da qualidade do produto, a bateria pode esquentar de forma indevida e causar uma explosão. Muitas dessas explosões até mesmo matam os usuários.

Quais os melhores tipos de cabos e carregadores no mercado?

Sabendo os principais motivos para não comprar cabos e carregadores de telefone de marcas duvidosas, é preciso conhecer os melhores modelos de cabos que contém uma qualidade comprovada e um ótimo preço no mercado.

Cabo Lightning

O Cabo Lightning é o mais comum para iPhones, já que é o criado pela Apple com uma tecnologia que pode ser identificado por ser fino e ter uma espécie de cartão visível em sua ponta.

Cabo micro padrão

O cabo mais padrão que existe é o micro, estando presente na maioria dos carregadores de marca. Esse cabo possui uma ponta USB pequena que entra na maioria dos dispositivos Android.

Cabo tipo C com revestimento em tecido

Com revestimento de tecido, é possível que esse tipo de cabo aguente puxões sem se desgastar, já que o denim possui uma ótima resistência.

Cabo com PVC flexível

Quem buscou motivos para não comprar cabos e carregadores de telefone de marcas duvidosas e ainda está procurando um cabo que aguente qualquer puxão e ainda carregue rápido pode contar com o cabo com PVC flexível, pois é um produto que possui resistência e flexibilidade para aguentar qualquer situação, além de ser seguro e de qualidade.