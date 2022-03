Excesso de perfume pode causar desconforto nas pessoas

Todo mundo gosta de poder ter um odor agradável, seja por meio de desodorantes, colônias ou perfumes ou talvez shampoos e condicionadores. Enquanto a vaidade pessoal e a higiene são muito importantes, é preciso entender que o excesso de produtos químicos e até o excesso de odores fortes pode causar irritação não apenas para o usuário desses produtos, mas também para todos ao seu redor. A moderação em seu uso é ideal para evitar constrangimento, alergias, dores de cabeça e mais.

O mercado de perfumes é um dos maiores do mundo, possuindo vendas diárias. Todos os dias, milhares de perfumes são comprados ao redor do mundo e é comum encontrar vendedores para várias lojas e até para grandes marcas ao redor do Brasil. Porém, algo que muitos nem sabem é que o excesso desses produtos pode causar sérios malefícios para o usuário e para todos ao seu redor.

Muitas pessoas que são sensíveis a esses cheios de perfumes e outros cosméticos podem conter a chamada intolerância química, que causa odores de perfumes muito mais fortes que os sentidos por pessoas normais. Esse tipo de intolerância se trata da incapacidade do nariz do indivíduo de se adaptar a odores e aromas, especialmente fortes.

Portanto, antes de escolher um bom perfume e antes de aplicar esse produto, é preciso sempre reconhecer as próprias limitações e considerar os malefícios de aplicar esse produto em excesso. A moderação é sempre essencial ao utilizar cosméticos de qualquer tipo.

Por que perfumes causam alergias, dor de cabeça e desconforto?

Muitas pessoas possuem alergias crônicas, o que causa irritações em seu nariz, dores de cabeça, muco e desconforto em geral, porém várias pessoas não reconhecem que podem ter a intolerância química comprovada recentemente por estudantes em universidades brasileiras. O fato é que ela é facilmente confundida com alergias e, por isso, passa despercebida por muito.

Essa intolerância faz com que o organismo do usuário de perfume não possa se adaptar a certos aromas. Em casos mais sérios, a pessoa deve parar de usar qualquer tipo de perfume. Na maioria dos casos, são apenas aromas específicos, como os mais doces, que acabam sendo a causa da intolerância, dores de cabeça e alergias de uma pessoa.

Também é preciso considerar que a composição de certos perfumes são prejudiciais, já que contém alta quantidade de químicos em sua produção. O preço dos perfumes deve ser considerado ao fazer sua compra, pois os produtos baratos podem conter químicos baratos que irritam o nariz e causam dores de cabeça no usuário e até em pessoas ao seu redor.

Como evitar o desconforto nas pessoas?

O ideal é que não haja um excesso na aplicação do perfume para evitar o desconforto em outras pessoas ao usar um perfume. O recomendado é que uma pessoa aplique, no máximo, três borrifadas de um perfume. Porém, isso pode mudar dependendo do aroma e da força desse aroma. Se um perfume é mais forte, uma ou duas borrifadas no corpo é o ideal para que não haja excesso.

Além disso, nunca é recomendado que múltiplos aromas sejam misturados, ou seja, nunca é necessário usar mais de um perfume ao mesmo tempo. Para que o próprio usuário fique confortável, é preciso também considerar o aroma antes de fazer a compra e os químicos usados em seu processo de produção.

Olhar o rótulo e pesquisar sobre o perfume e sua qualidade é ideal antes de fazer a compra. Considerar apenas seu preço pode ser um grande erro para o usuário. Além disso, se possível, o usuário pode testar seu aroma com uma pequena borrifada antes da compra.

Quais os melhores tipos de perfume?

Em geral, os preferidos do público são os Perfumes Importados que oferecem alta qualidade com produtos de última linha utilizados em sua produção. Esses perfumes são caros, podendo chegar a mais de 200 reais no mercado, porém valem a pena por conta da quantidade de aromas diversificados, da qualidade e da certeza que esses produtos não vão causar alergias ou dores de cabeça no usuário ou em outras pessoas. Perfumes com aromas neutros, por exemplo, são ótimas opções para evitar desconforto em geral.

Existem perfumes naturais?

Os perfumes naturais são grandemente procurados por pessoas que se consideram veganas ou desejam ter perfumes com aroma genuíno e sem riscos de alergias e irritações. Esses perfumes existem e são feitos a partir de elementos da fauna e flora, se tratam de óleos aromáticos extraídos da natureza.

Esses produtos não evitam apenas o desconforto do usuário e outras pessoas, mas oferecem uma diversidade de aromas e ainda oferecem a oportunidade de um produto sem nenhuma crueldade animal, mais baratos, com maior qualidade e que são inclusivos para pessoas veganas. Portanto, perfumes naturais podem ser o futuro para obter aromas muito mais agradáveis e ter um processo de produção muito mais humano.