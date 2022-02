Opções de investimentos para uma aposentadoria tranquila

Pensar no futuro é algo essencial para ter mais segurança durante a terceira idade

Com os grandes avanços na medicina e na tecnologia, está cada vez mais comum ver a expectativa de vida dos brasileiros aumentar. Por isso, é necessário pensar em alternativas seguras para garantir uma aposentadoria com segurança e bem-estar. Afinal, alguns especialistas apontam que algumas pessoas podem viver até 40 anos com sua aposentadoria, chegando ao mesmo período em que passaram trabalhando.

Muitas pessoas já têm consciência da importância de poupar uma parte da renda atual para investir em alternativas que permitam uma aposentadoria saudável. Porém qual é a melhor forma de conseguir isso?

Separamos algumas dicas de investimentos para ter uma aposentadoria mais tranquila e poder usufruir de melhor bem-estar e liberdade.

Previdência privada

A previdência privada é uma das formas mais comuns de investimento para quem pensa em ter um retorno a longo prazo. Porém há diferenças entre os modelos de previdência privada, possibilitando escolher as melhores formas de investir.

Há a opção de PGBL (Plano Garantidor de Benefício Livre), em que os impostos são cobrados a partir do total investido. Essa forma é a melhor alternativa para quem deseja investir por um curto período de tempo.

Já a segunda opção, conhecida como VGBL (Vida Garantidor de Benefício Livre), é a alternativa mais comum para quem deseja investir por um longo período de tempo, a fim de ter o retorno após vários anos, porque os impostos são cobrados somente sobre o que foi aplicado, de forma regressiva.

Tesouro IPCA

Outra opção bastante buscada por quem deseja uma forma segura de investimento para a aposentadoria é o Tesouro IPCA. Ele permite a manutenção do poder de compra, pois tem um rendimento que está atrelado ao índice da inflação, acrescido de juros prefixados.

Esse tipo de investimento possui o menor risco do mercado, sendo emitido pelo próprio governo federal. Além disso, os aportes são baixos, podendo ser menores que R$ 100, e com opções de vencimento em longo prazo, chegando a mais de 30 anos, sendo ideal para quem pensa no futuro.

Fundos de investimento

Outra alternativa são os fundos de investimentos. Nesse caso, o ideal é procurar a ajuda de um corretor, que irá apresentar a possibilidade de fundos de investimentos de renda fixa de longo prazo mais apropriados ao seu perfil de investidor.

Esses fundos permitem uma diversificação maior, assim como uma rentabilidade mais expressiva, quando comparados com outras aplicações mais simples.

Foto:istock