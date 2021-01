Revap bate recorde anual de produção de Diesel S-10

Refinaria também teve números expressivos de Bunker e GLP em 2020

A Refinaria Henrique Lage (Revap) fechou 2020 com o recorde anual de produção de Diesel S-10, ao alcançar a marca total de 2.142.717 m³, volume 65% acima dos 1.297.454 m³ produzidos no recorde anterior, em 2018. Se levarmos em conta as dez melhores marcas mensais, todas ocorreram no ano passado, com destaque para agosto, com 203,5 mil m³.

Recorde de produção de Diesel S-10

O recorde de produção de Diesel S-10, que possui menor teor de enxofre, acompanha a evolução dos motores de veículos pesados e utilitários movidos a diesel, responsáveis pela maior parte da circulação de mercadorias no território nacional. Atualmente, existem no Brasil dois tipos de diesel rodoviário: o Diesel S-500 e o Diesel S-10, mas o S-500 é utilizado apenas por veículos fabricados até 2011.

Refinaria Henrique Lage (Revap)

Na Revap, outros dois derivados se destacaram em 2020: o GLP (gás de cozinha) e o Bunker com baixo teor de enxofre. Em função da maior demanda, foram produzidos um total de aproximadamente 1 milhão de m³ de GLP no ano passado, volume 26% superior aos 794 mil m³ alcançados em 2019. Já o Bunker, óleo combustível utilizado em motores de navios com teor de enxofre de 0,5% e que passou a ser produzido na Revap em julho de 2019, chegou a uma marca de 749 mil m³ em 2020.