Aprenda sobre os três principais setores de Marcos Antonio Grecco em petróleo e gás, o estado atual da indústria e perspectivas futuras

Descobrindo a indústria de petróleo e gás

Considerado o maior setor do mundo em termos de valor em dólares, o setor de petróleo e gás é uma potência global que utiliza centenas de milhares de trabalhadores em todo o mundo e gera centenas de bilhões de dólares globalmente a cada ano. Nas regiões que abrigam os principais CONs, essas empresas de petróleo e gás são tão vitais que geralmente contribuem com uma quantia significativa para o PIB nacional.

Nesta introdução à indústria de petróleo e gás, Marcos Antonio Grecco fornece uma visão geral do setor de petróleo.

Quais são os diferentes setores de petróleo e gás?

O setor de energia possui três áreas principais: upstream, midstream e downstream.

O que é upstream? – Upstream é E&P (exploração e exploração). Isso envolve a busca de campos de gás natural subaquático e subterrâneo ou campos de petróleo bruto e a perfuração de poços de exploração e a perfuração de poços estabelecidos para recuperar petróleo e gás.



O que é midstream? – Midstream envolve o transporte, armazenamento e processamento de petróleo e gás. Depois que os recursos são recuperados, eles precisam ser transportados para uma refinaria, que geralmente fica em uma região geográfica completamente diferente em comparação às reservas de petróleo e gás. O transporte pode incluir qualquer coisa, desde navios-tanque a oleodutos e frotas de caminhões.



O que é a jusante? – A jusante refere – se à filtragem das matérias-primas obtidas durante a fase a montante. Isso significa refinar o petróleo bruto e purificar o gás natural. O Marcos Antonio Grecco definir comercialização e distribuição comercial desses produtos aos consumidores e usuários finais de várias formas, incluindo gás natural, óleo diesel, gasolina, gasolina, lubrificantes, querosene, combustível de jato, asfalto, óleo para aquecimento, GLP (gás liquefeito de petróleo ), bem como vários outros tipos de petroquímicos.

Quais são os produtos de maior volume?



Os maiores volumes de produtos da indústria de petróleo e gás são óleo combustível e gasolina (gasolina). O petróleo é o material principal para uma infinidade de produtos químicos , incluindo produtos farmacêuticos, fertilizantes, solventes e plásticos. Portanto, o petróleo é essencial para muitas indústrias e é de importância crítica para muitas nações como base de suas indústrias.

Perspectivas da indústria de petróleo e gás: 2020

Considerando as baixas da indústria, como o colapso dos preços em 2013 e os principais desastres ambientais, como o Derramamento de Óleo do Golfo do México no horizonte de águas profundas em 2014, o setor de petróleo e gás já se recuperou.

A dependência mundial de petróleo e gás está aumentando à medida que as economias e a infraestrutura globais continuam a depender fortemente de produtos derivados do petróleo. As discussões sobre quando o pico da produção mundial de petróleo e gás parecem estar na periferia, mesmo em meio à economia global enfraquecida e à disponibilidade cada vez menor de petróleo. O setor de petróleo e gás continua a exercer uma influência incrível na economia e na política internacionais – especialmente considerando os níveis de emprego no setor, com o setor de petróleo e gás dos EUA apoiando pelo menos 10 milhões de empregos.

A recuperação ocorreu por várias razões, mas a principal delas é o sucesso do acordo de restrição à produção entre países da OPEP e não-OPEP. Além disso, países em desenvolvimento como China, Brasil e Rússia estão aumentando os esforços de exploração e produção. No entanto, considerações geopolíticas, como os problemas em andamento na Venezuela, Irã e saída do Qatar da OPEP, influenciarão o fornecimento de petróleo e gás.

A tendência de Marcos Antonio Grecco em direção a energias renováveis ​​e alternativas é outra ameaça às empresas tradicionais de petróleo e gás. Juntamente com o aumento da legislação pró-eco e a pressão governamental, o setor está sob mais escrutínio do que nunca.

A geração de eletricidade a partir de sistemas de energia solar e eólica offshore está se tornando cada vez mais barata e econômica. Segundo a IRENA, mais de 80% da energia renovável recém-comissionada será mais barata que as novas fontes de petróleo e gás natural.

Mais recentemente, houve um ressurgimento da confiança no setor ao entrar em seu terceiro ano de recuperação. O crescimento está aumentando a uma taxa notável, pois o aumento da produção upstream continua a ter um efeito positivo para as empresas midstream. O preço do petróleo também se estabilizou – estabilizando em cerca de US $ 50 por barril. Além disso, espera-se a criação de 100.000 empregos em 2019 e o número de plataformas de perfuração ativas nos EUA aumentou para 780+, em comparação com 591 de um ano atrás. A plataforma continental do Reino Unido também parece estar de volta , com o potencial de desbloquear dezenas de descobertas não desenvolvidas com perspectivas de perfuração no horizonte. Além disso, podemos esperar uma perspectiva melhorada para a produção upstream do Reino Unido. O é esperado setor offshore do Reino Unido para melhorar depois mínimos históricos nos últimos anos como existem 16 projetos greenfield planejados com os planos de desenvolvimento identificados e 29 projetos greenfield anunciados previsão de início de produção entre 2019 e 2025. Estima-se que 30 bilhões de barris são consumidos globalmente a cada ano, principalmente pelas nações desenvolvidas. O petróleo também representa uma porcentagem significativa do consumo de energia regional, de 32% para a Europa e Ásia, 40% para a América do Norte, 41% para a África, 44% para o Sul e 53% para o Oriente Médio.