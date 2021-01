96ª Corrida de São Silvestre com novas opções de inscrição

A 96ª Corrida Internacional de São Silvestre, prevista para o dia 11 de julho, terá diferentes opções para viver a experiência de participar, seja pela primeira vez ou não, da principal corrida de rua da América Latina. Elas incluem desde a presença no pelotão geral até a largada no setor Premium, com benefícios diferenciados para os atletas.

Uma das novidades será o Treinão Virtual, uma preparação para a disputa presencial, que tem um caráter motivacional, sem fins de competição coletiva e não poderá ser feita isoladamente. As inscrições para o Treinão Virtual encerram-se no dia 30/04/2021.

A inscrição para o Pelotão Geral, que reúne atletas de todo o Brasil e diversos países, contempla no kit uma camiseta e uma sacochila por pessoa, além da medalha de participação ao final da prova, com taxa de R$ 210,00. Caso queira incluir o Treinão, que dá direito a uma camiseta, uma medalha e uma máscara por pessoa, este custará mais R$ 110,00.

96ª Corrida Internacional de São Silvestre

Já na inscrição para o Pelotão Premium, o corredor terá um atendimento diferenciado, compatível com sua opção. Entre os benefícios estarão largar na frente, em uma área exclusiva de largada com número limitado de pessoas, controle de acesso entre a Elite e o Pelotão Geral, serviços de hidratação, lanche pré-prova, isotônicos, atendimento exclusivo na entrega de kits e sanitários exclusivos, além de uma camiseta, uma medalha, um par de meias de compressão, uma super sacochila, um boné e um corta-vento por pessoa, o inscrito terá atendimento exclusivo na entrega dos kits. A taxa é R$ 800,00.

Para incluir o Treinão Virtual na Premium, na qual também receberá uma camiseta, uma medalha e uma máscara, deverá ser acrescido mais R$ 110,00. As inscrições poderão ser pagas com cartão de crédito, mais novidade desta edição, ou pelo boleto.

Devido à pandemia da Covid-19, o evento que tradicionalmente acontece em 31 de dezembro desta vez foi transferido para o dia 11 de julho de 2021. A nova data pode sofrer alteração de acordo com as determinações dos órgãos públicos competentes. Em caso de mudança, as inscrições presenciais para a 96ª edição continuarão válidas automaticamente para 31/12 2021.

O evento oferecerá infraestrutura (apoio médico, acessos, hidratação, lanches) para o número oficial de inscritos. Não serão disponibilizados recursos extras para atletas que não estejam oficialmente inscritos “pipocas”. A organização ainda estará monitorando a inscrição de atletas na categoria 60+, evitando as fraudes.

Corrida Internacional de São Silvestre

Informações sobre inscrições, valores e datas estão disponíveis no site oficial: www.saosilvestre.com.br.

A Corrida Internacional de São Silvestre é uma propriedade da Fundação Cásper Líbero, promoção da TV Gazeta e organização técnica da Yescom