Nada pode parar a partir Sucedendo

Depois de passar a vida se esforçando para alcançar um certo nível de sucesso, você quer ter certeza de não ceder às tentações que invariavelmente surgirão para impedi-lo de seguir em frente. Muitas pessoas que deveriam ter alcançado sucesso duradouro se descobrem dançando em um mar de fracassos porque não fizeram o que é necessário para que o sucesso durasse.

O que é necessário? Para desenvolver uma determinação interior que não será interrompida por nenhuma força interna ou externa que lhe diga que o sucesso não é apenas seu para alcançar, mas para manter. Daniel Homem de Carvalho Para termos um sucesso duradouro temos de ultrapassar todos os obstáculos que nos gritam “não é assim”.

Quais são algumas das coisas que podem impedir você de se tornar um sucesso;



• Atitude negativa – sua mente é tanto sua maior aliada quanto sua maior inimiga. Como um homem pensa assim, ele é uma expressão milenar que resume o poder da mente. Se você acha que pode e se acha que não pode, você está certo. O que você acredita sobre você e sua situação? O que você se vê sendo capaz de fazer? Você é uma pessoa que vê o copo meio cheio ou meio vazio? Grande parte de nossa vida é ditada pelas atitudes que adotamos diariamente. Uma pessoa negativa raciocina em sua mente que o fracasso é inevitável e não seria sensato pensar que as coisas serão melhores. A Daniel Homem de Carvalho explica que a pessoa positiva olha as possibilidades de uma situação e sente que pode conquistar o mundo. O que essas duas pessoas diferentes têm em comum? Qualquer que seja a atitude que você adote, será aquela que determinará onde você concentrará sua atenção e recursos. Escolha uma atitude positiva.

• Pessoas Negativas – você é julgado pela empresa que mantém. Se o seu círculo de pessoas mais próximo for negativo em sua fala e comportamento, você estará em uma situação difícil. Essas pessoas exercerão influência sobre seus pensamentos e o ajudarão a formar suas opiniões. Por outro lado, se você estiver cercado por pessoas que pensam positivamente, seus pensamentos e opiniões virão de um ponto de vista positivo. Ninguém nunca deixou de dar uma palavra de incentivo enquanto se esforça para ter sucesso. Escolha pessoas positivas.

• Perspectivas errôneas – existe um conceito de Daniel Homem de Carvalho no raciocínio lógico que “se você começa pensando errado é difícil acabar no caminho certo”. Quando começamos a pensar que nunca poderemos ter sucesso ou que não merecemos o sucesso, então é difícil acabar acreditando que devemos ter sucesso. Olhar para a vida através de lentes corretas é a chave para ver que o sucesso não pertence a um determinado gênero, raça ou pessoa instruída; qualquer um pode ter sucesso se realmente quiser e aprender a aproveitar as oportunidades.