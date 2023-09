Estádio Martins Pereira é concedido à iniciativa privada

A empresa Gros Participações Ltda., do Grupo Oscar (o mesmo da SAF que administra o São José Esporte Clube) foi a vencedora da licitação do estádio Martins Pereira – maior praça esportiva de São José dos Campos.

A empresa ofereceu o percentual de 11,7% do faturamento da receita bruta apurada mensalmente à Urbam. O valor mínimo era de 5%.

Grupo Oscar

Tendo em vista o investimento previsto (que poderá alcançar R$ 1,2 milhão), a economia nos gastos (de R$ 32,5 milhões) e os pagamentos à Urbam (de R$ 14,6 milhões), o montante de arrecadação e investimentos poderá chegar a R$ 48,3 milhões em 25 anos.

Duas outras concorrentes (DBN Serviços Ltda. e ATN Locações e Serviços Sociedade Unipessoal Ltda.) participaram da sessão pública, cuja disputa foi acirrada com 24 rodadas de lances.

Será necessário cumprir as formalidades do processo para posterior assinatura do contrato.

A oportunidade de negócios inclui a administração, operação e exploração comercial do espaço, que também tem capacidade para sediar eventos culturais de grande porte.

A empresa poderá realizar investimentos com o intuito de tornar o estádio atrativo do ponto de vista de negócios, explorando comercialmente o estacionamento, as lanchonetes, restaurantes, os pontos móveis de vendas de alimentos, além de lojas.

O prazo de concessão é de 25 anos, prorrogáveis por mais 10 anos.

Estádio Martins Pereira