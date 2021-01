Cursinho lança projeto gratuito de preparação final para o Enem

Nos dois próximos fins de semana (dias 17 e 24), mais de 5 milhões de estudantes realizarão o Exame Nacional do Ensino Médio e como forma de ajudar os vestibulandos, o Cursinho Singular Anglo, com unidades em Santo André e São Bernardo do Campo, criou um grande projeto denominado Enem: é hora de ser fera.

Aberto também para não alunos da rede de ensino e com transmissão por meio do portal www.singular.com.br, o projeto tem a finalidade de aumentar as chances de sucesso dos estudantes nas provas do Enem e envolve várias ações.

Nos dias 14 e 21 de janeiro, às 17 horas, acontecerá o Raio-X Enem, no qual professores darão as últimas dicas para o exame oficial. No primeiro dia serão abordadas as áreas de Ciências Humanas e Linguagens e, no dia 21, Ciências da Natureza e Matemática.

Exame Nacional do Ensino Médio

No sábado (16) às 16 horas, a psicóloga Fernanda Aoki ministrará uma palestra, tendo como foco a potencialização da performance do vestibulando no Enem. Na segunda-feira (18) às 9 horas, será realizado o segundo dia de provas do Treino Enem On-line, com a publicação de 50 questões de Ciências da Natureza e Matemática por meio de uma plataforma virtual. Esse treino terá a duração de 2h50 e após a correção virtual, o vestibulando poderá refazer as questões que errou.

Cursinho Singular Anglo

Outra ação que também contribui para um bom desempenho no exame é assistir à live Esquenta Enem, ocorrida em dezembro e disponível no canal do YouTube do Singular Anglo, no qual estão várias dicas de professores das disciplinas de Matemática, História, Biologia, Literatura e Geografia.