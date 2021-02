Rede hoteleira auxilia Florianópolis a se fortalecer como destino turístico seguro

Empreendimentos atuam com controle rígido dos protocolos e para o período de Carnaval vão oferecer atividades ao ar livre para as famílias

O mês de fevereiro costuma atrair a Florianópolis turistas em busca de mais tranquilidade, especialmente este ano em que o feriado e a programação oficial de Carnaval de rua e clubes foram suspensos. Para reforçar o conceito de turismo seguro em relação à pandemia, os hotéis da cidade permanecem firmes na aplicação dos mais rigorosos protocolos de segurança e na preferência por atividades ao ar livre. Apostam também em descontos nas tarifas em pleno verão e em um período de Carnaval mais tranquilo, com programação e toda a segurança para a família.

Rede hoteleira

Já o trade turístico potencializa o discurso de que a rede hoteleira é a melhor opção para quem quer viajar, mas não abre mão dos cuidados com a saúde. O presidente do Floripa Convention e coordenador geral do Fórum de Turismo da Grande Florianópolis (Fortur), Humberto Freccia Netto, explica que “diferentemente das hospedagens irregulares e dos sites de serviços de locação de imóveis, os hotéis são espaços totalmente controlados e certificados, e que passam por constantes fiscalizações”.

Florianópolis

Segundo ele, mesmo com a liberação da ocupação em 100% pelo Governo do Estado em alguns momentos, a grande maioria dos hotéis continuou operando abaixo da capacidade, em respeito à situação enfrentada e sempre cumprindo todos os protocolos. “Sabemos que o não atendimento às normas pode levar ao fechamento do estabelecimento ou a pesadas multas. Precisamos continuar a gerar demandas e oportunidades para que a economia volte a girar”, destaca.

Jurerê Beach Village-Foto:Daniel Babinski

Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Grande Florianópolis (SHRBS)

Para Estanislau Bresolin, presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Grande Florianópolis (SHRBS), não há dúvidas sobre a superioridade da rede hoteleira no que diz respeito à segurança sanitária. “Um quarto de hotel tem isolamento total, como uma residência em um condomínio”, garante.

Uma prova do comprometimento do setor turístico com as regras de segurança está nos selos conquistados. Em Santa Catarina, o programa Viaje+Seguro SC, da Agência de Desenvolvimento do Turismo (Santur), conta com a adesão de mais de 300 empreendimentos, sendo a maior parte do setor de hospedagem. Outro destaque é o Selo Internacional de Segurança Safe Travels, concedido a Florianópolis e ao aeroporto pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC).

Entre os hotéis que se destacam pela adoção de regras rígidas estão o IL Campanario Villaggio Resort e o Jurerê Beach Village, localizados em Jurerê Internacional. Desde o início da pandemia ambos investiram forte na adoção dos protocolos e treinamento, sempre de acordo com os decretos vigentes*. Sem falar que o próprio balneário está em consonância com o novo momento, com várias áreas ao ar livre e em contato com a natureza, onde podem ser praticados diversos tipos de atividades por pessoas de todas as idades.

WK Design Hotel

O WK Design Hotel, localizado no Centro da cidade, também está comprometido com a segurança sanitária. Desde a sua inauguração, em 14 de dezembro, vem investindo em protocolos e respeitando os limites de ocupação. Além disso, todos os colaboradores foram treinados e os processos são revistos diariamente.

Hotéis focam em lazer ao ar livre e descontos em fevereiro e no período de Carnaval

Além de priorizar a questão da segurança, os hotéis de Jurerê Internacional também estão oferecendo várias promoções nas tarifas em plena temporada: para ex-hóspedes, hospedagens nos dias de semana e pacotes especiais. Na semana do Carnaval haverá pacotes com programações temáticas de lazer para todas as idades, com diárias a partir de R$ 865,00 (apartamento duplo). Ou seja, nem será preciso sair do hotel para garantir a diversão e também a segurança de toda a família. Haverá atividades para adultos e crianças sob o comando das equipes de recreação, em espaços amplos e arejados.

IL Campanario Villaggio Resort

No IL Campanario Villaggio Resort, as áreas externas e as internas bem ventiladas são palco de diversas ações de lazer para crianças e adultos – como o novo e amplo deck no entorno das piscinas – com destaque ainda para a programação musical no restaurante. “Estamos bastante focados em oportunizar aos nossos hóspedes o máximo de experiências positivas em ambientes seguros”, explica o gerente Renilson dos Santos.

Jurerê Beach Village

No Jurerê Beach Village, a programação infantil é uma das prioridades na área da lazer. “Como sabemos que somos procurados principalmente por hóspedes com crianças, criamos várias atrações para elas durante todo o dia e investimos em novos brinquedos, sempre tendo em vista as regras de segurança e prevenção”, explica o gerente Samir Miguel. Informações e reservas: 3331-7200 / reservas@jurere.com.br

*Confira os protocolos: IL Campanario Villaggio Resort / Jurerê Beach Village