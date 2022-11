Como vender no Mercado Livre? 7 Dicas para iniciantes

Tem como vender no Mercado Livre e ganhar dinheiro, mas, para isso, é necessário conhecer a fundo os recursos que a plataforma de comércio eletrônico oferece.

Não tem como fugir do e-commerce. Quem deseja ir além da loja física e atingir clientes de outros lugares do Brasil precisa apostar em outros canais de venda.

Vale a pena criar uma loja virtual, afinal, é sempre bom a marca contar com sua plataforma própria. Além disso, também é válido efetuar vendas pelas redes sociais, como Instagram e Facebook. Outro aspecto importante é ter o cadastro do seu negócio no Mercado Livre.

O Mercado Livre está em pleno crescimento. De acordo com dados divulgados pela empresa, a receita líquida no segundo trimestre de 2022 atingiu 2,6 bilhões de dólares. Em comparação com o mesmo período em 2021, o crescimento foi de 79,8%. Sendo assim, não é apenas a plataforma que cresce, mas também os seus parceiros.

Todos aqueles que, de alguma forma, trabalham com a companhia, saem ganhando. Isso inclui não só o lojista que usa os recursos da plataforma, mas também o entregador Mercado Livre.

Neste artigo, vamos apresentar algumas estratégias para vender produtos através do Mercado Livre. Confira!

Dicas de como vender no Mercado Livre

O Mercado Livre é, sem dúvidas, muito vantajoso para quem está começando na área de vendas pela internet. A principal vantagem é que o sistema já fornece uma audiência pronta e com intenção de compra ao vendedor, ou seja, mais de 44 milhões de consumidores que compram mais de 1 milhão de produtos juntos por dia. Muita coisa, não é mesmo?

1 – Entenda como funciona a plataforma

O Mercado Livre é um marketplace. Isso significa que a plataforma reúne várias lojas que comercializam produtos de diferentes categorias, desde pneus para carro até disco de vinil. Enfim, tem espaço para todo mundo.

Em outras palavras, o Mercado Livre funciona como um verdadeiro shopping. Isso significa que quem comercializa produtos são os vendedores, que podem ser pessoa física ou uma loja com CNPJ.

O primeiro passo é acessar a plataforma e criar um cadastro, aguardar a aprovação dos seus dados e criar o primeiro anúncio. Não é necessário ter uma loja física para começar a vender.

2 – Conquiste um bom posicionamento nas buscas

Para fazer vendas com o seu negócio digital, você precisa que seu anúncio seja encontrado pelas pessoas que entrar no aplicativo do Mercado Livre. Portanto, é necessário colocar em prática algumas técnicas de Search Engine Optmization ou Otimização (SEO).

Em suma, você deve criar um anúncio com:

Título atrativo e objetivo;

Escolher a categoria adequada para cada produto;

Preparar uma ficha técnica completa, ou seja, com descrições detalhadas sobre o produto;

Incluir variedade de fotos de boa qualidade;

Vídeo do produto.

3 – Aproveite uma demanda

Para aumentar as suas chances de conversão dentro do Mercado Livre, a dica é aproveitar a demanda reprimida de algum tipo de produto ou algum nicho de mercado. Esta é, sem dúvidas, a melhor estratégia para quem começa de baixo.

A boa notícia é que a plataforma torna pública as suas principais tendências. Ou seja, você consegue ver quais são os produtos mais procurados pelos consumidores, separados por categorias.

4 – Defina um preço competitivo

O que vai fazer o cliente escolher o seu produto ao invés do mesmo item comercializado por outro vendedor? Na maioria das vezes, o preço fala mais alto. Portanto, ao criar o anúncio, defina preços competitivos.

5 – Escolha fazer um anúncio premium

Na hora de criar um anúncio no Mercado Livre você tem duas opções: o anúncio clássico e o anúncio premium. A grande diferença entre os dois tipos é que o segundo oferece condições de pagamento mais atrativas ao consumidor, isto é, a possibilidade de parcelar o valor da compra em 12 vezes sem juros. Além disso, o anúncio premium também aumenta a visibilidade nas buscas.

Sendo assim, o anúncio premium é a melhor estratégia para realizar vendas, já que as pessoas gostam de comprar parcelado e sem pagar juros.

6 – Entenda o sistema de logística

Você fez o cadastro na plataforma e criou o seu primeiro anúncio premium otimizado. As suas chances de realizar as primeiras vendas em poucos dias são altíssimas. Portanto, é importante entender como funciona a logística do Mercado Livre.

Automaticamente todos os produtos anunciados integram a modalidade de Mercado Envios, um sistema logístico que mobiliza várias transportadoras pelo Brasil. Assim, a encomenda será enviada para a transportadora mais adequada.

Quando o vendedor oferece o atrativo de frete grátis ao cliente, ele é responsável por repassar o valor ao Mercado Livre. Por outro lado, quando não há gratuidade no serviço de entrega, o cliente adiciona a taxa no momento da compra.

7 – Invista em mídia paga

Para aumentar o seu alcance e vender mais, existem dois caminhos: investir em links patrocinados do Google Ads ou pagar a publicidade no próprio Mercado Livre.

Enfim, considere o Mercado Livre na hora de definir o investimento de marketing do seu negócio. Esta verba é fundamental para quem está começando dentro do marketplace.

