Evento coloca aeroporto de S. José na rota do turismo religioso

A nova rota de voos diretos entre o aeroporto de São José dos Campos e o Rio de Janeiro pode alavancar a visita a dois dos principais destinos religiosos do Brasil: o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e o Cristo Redentor.

Em uma iniciativa inédita, o secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, e o padre Omar Raposo, reitor do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, se encontram nesta sexta-feira (3), para uma ação que unirá os dois símbolos religiosos.

Depois de algumas atividades no Rio de Janeiro, eles trocarão réplicas dos santuários e embarcam juntos para São José dos Campos, no voo que sairá às 21h50 do aeroporto RIOgaleão. A chegada no aeroporto de São José está prevista para cerca de 22h30.

No dia seguinte, às 7h, Roberto de Lucena e Padre Omar saem de São José dos Campos e chegam, às 8h, ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Lá, assistem a uma missa e realizam a troca das réplicas das imagens para divulgar a conectividade dos dois destinos religiosos.

SJK Airport

Segundo o diretor comercial da concessionária SJK Airport, Ronei Glanzmann, os voos diretos facilitam o acesso dos peregrinos à chamada Rota da Fé do Vale do Paraíba, que inclui ainda o Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, e a comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista.

“Aparecida é uma das basílicas marianas mais visitadas do mundo e o Cristo Redentor é um dos principais cartões-postais do Rio. O aeroporto de São José tem condições de atender com conforto, qualidade e segurança os passageiros de todo o Brasil e do mundo que queiram conhecer ou fazer esses roteiros, além de toda a nossa Rota da Fé”, afirmou.

Dias e horários

O voo, operado pela GOL Linhas Aéreas, permite aos passageiros o acesso rápido e cômodo à capital fluminense, e vice-versa, com apenas 1 hora e 5 minutos de deslocamento.

São três frequências semanais diretas, de ida e volta. Os voos partem de São José sempre às 6h20, às segundas, quintas e sábados, com chegada ao RIOgaleão às 7h25. A partir do terminal fluminense, é possível fazer conexões quase imediatas para cerca de 20 destinos diferentes, incluindo várias capitais do Nordeste.

Os voos provenientes do Rio de Janeiro decolam do RIOgaleão às 21h55, pousando em São José dos Campos às 23h, sempre às quartas, sextas e domingos.

As aeronaves utilizadas são o Boeing 737-800, com capacidade para 186 passageiros.

Nos primeiros 30 dias de operação, a nova rota São José dos Campos-Rio de Janeiro transportou cerca de 3.100 passageiros com uma média de 70% de ocupação.

Foram 28 operações no período, sendo 14 pousos e outras 14 decolagens. Ainda de acordo com o balanço da SJK Airport, a operação registrou 100% de regularidade (nenhum voo cancelado) e 100% de pontualidade, sem nenhum registro de atraso.

Investimentos

A administração do Aeroporto Urbano Stumpf, de São José dos Campos, está concedida à empresa SJK Airport desde novembro de 2022 por um período de 30 anos. A previsão é que sejam investidos até R$ 130 milhões no terminal.

A concessão do aeroporto faz parte do Plano de Gestão 2021-2024 e integra o PPI (Programa de Parcerias de Investimentos). O objetivo é dinamizar o uso do terminal, com a retomada e ampliação de voos regulares de carga e passageiros.

Aeroporto de São José dos Campos