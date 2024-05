ESTRELAS COSTÃO PREMIA TOP PARCEIROS DE 2023 DO COSTAO DO SANTINHO RESORT

Iniciativa fortalece relacionamento, proporciona networking e reconhece as melhores performances do ano em vendas

O Costao do Santinho Resort premiou 50 top parceiros entre agências de viagens, operadores de Turismo nacional e internacional, incomings, OTAs e organizadores e produtoras de Eventos durante o Estrelas Costao 2024, em cerimônia realizada na noite de segunda-feira (29). Promovido anualmente, o evento com três dias de duração fortalece o relacionamento e premia aqueles que se destacam nas vendas para o resort durante os 365 dias do ano.

A edição de 2024 reuniu profissionais de diversos estados do Brasil, além de Argentina e Chile. Todos são responsáveis pela alta taxa de ocupação de todo o ano de 2023, incluindo os meses de maio a agosto, período que o Costao oferece os conhecidos pacotes temáticos com uma programação especial de entretenimento, gastronomia e atrações musicais, além da programação base do período para toda as idades. E a edição de 2024 já começou com a novidade no nome.

A denominação “Estrelas Costao” substitui ao Encontro Nacional de Agências do Costao (ENAC), que teve início em 2007 e era apenas para agências de viagens. Agora, inclui também os demais segmentos. “O evento é sempre aguardado pelos top parceiros e todos sempre dizem: – Quero minha estrela no Costao! Então, nada foi mais sugestivo do que mudar para Estrelas Costao”, explica a diretora Comercial e de Marketing do Costao, Daniela Rocco.

NOVIDADES 2024

O Estrelas Costao 2024 teve início com um coquetel, seguido de um jantar de boas-vindas na noite de domingo (28/04) para os participantes do evento no restaurante Nossa Senhora da Vitória, localizado no Hotel Internacional. Ambientado com música ao vivo, o jantar contou com um menu de alta gastronomia, harmonizado com espumante e vinhos selecionados.

A programação teve prosseguimento na segunda-feira (29), com uma apresentação institucional do Costao, liderada pela diretora Comercial e de Marketing, Daniela Rocco, com participação do coordenador da célula ambiental do Costao, o ecologista Ciro Couto.

Na sequência, Daniela apresentou algumas novidades do resort para o ano de 2024. Este ano a programação de maio a agosto do resort conta com novidades divididas em quatro motivos: aventura indoor e outdoor, relax, gastronomia e entretenimento.

Entre as novidades está o Espaço Kids. “Essa área indoor com 1 mil m contará com um restaurante infantil, com oficinas gastronômicas, oficinas de arte, pontos instagramáveis, circuito de aventura, um espaço para crianças de 0 a 3 anos, fraldário e sala multissensorial, e estará pronta no início do segundo semestre”.

Outra novidade anunciada é o Sports Bar, com mesas para jogos, espaço para dança, além do próprio bar. Para entregar uma experiência gastronômica ainda melhor, o Restaurante Nossa Senhora das Ondas também será totalmente renovado.

Além disso, o Costao do Santinho Resort prossegue com o compromisso de renovar as acomodações que contam com diversas novidades. Em 2024 serão reformados os apartamentos das Vilas 3,8 e 11 e as suítes Luxo e Junior do Hotel Internacional. “A gente precisa se atualizar, o mercado está mudando com concorrentes surgindo e nós queremos apresentar para os nossos clientes sempre um produto renovado e com novas atrações”, justifica Daniela.

ESTRELAS COSTAO

Após um coffee break, a “Calçada da Fama” foi o ponto de encontro para um brinde com os top parceiros, que tiveram suas performances homenageadas com as Estrelas devidamente estampadas no Costao. Eles aproveitaram para registrar a homenagem em vídeo e foto para compartilhamento em suas redes sociais e profissionais.

“Nossa relação com o Costao teve início em 2013 quando trouxemos um grupo com 16 pessoas para um show do Daniel e participamos desse encontro desde 2018 e vamos ganhar a nossa quinta estrela”, celebra Adriano Ribeiro, da MAP Turismo, de Piraquara (PR).

Já Andreia Castilho, da AJS Turismo, de Curitiba (PR), veio receber a segunda Estrela. “Nosso trabalho com o Costao começou em 2018, conquistamos a primeira Estrela no ano passado, e a nossa clientela gosta muito de visitar o Costao no pacote do Dias dos Pais, devido a alguns diferenciais, como o sistema All Inclusive, a gastronomia e os shows. E é só aqui que a gente recebe essa homenagem. Além de incentivar a venda, a gente faz um networking bem legal”, conta Andreia.

Depois do almoço no Parador Sambaqui, os top parceiros fizeram uma visita técnica guiada pelo time comercial para verificar in loco os apartamentos de um, dois e três dormitórios que passaram a integrar a categoria Luxo.

A cerimônia de premiação foi realizada na noite de segunda-feira (29), no Salão Cascaes, com música ao vivo e um jantar elaborado pelos chefs do Costao. Os premiados foram chamados para subir no palco central e depois eternizarem a conquista em um ponto instagramável com a Estrela do Costao.

“Nossa relação com esses parceiros é fundamental para a conquista de nossos objetivos. Eles são pilares em nossa estratégia de vendas. Ao premiá-los, demonstramos nossa gratidão e valorizamos seu trabalho incansável. Essa prática fortalece o relacionamento entre ambas as partes, criando um ambiente de parceria sustentável e de longo prazo”, completa Daniela Rocco.

O Estrelas Costao finalizou a programação na terça-feira (30) com muito networking e a oportunidade de os top parceiros aproveitarem toda a estrutura do Costao, com dia livre para curtir todas as atrações do Melhor Resort do Brasil. Parabéns a todos!