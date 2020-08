Hotel Quebra Noz recebe prêmio Traveller’s Choice

O Hotel Boutique Quebra Noz, de Campos do Jordão, conquistou o Traveller’s Choice, premiação do TripAdvisor que avalia a classificação de viajantes aos empreendimentos. Com o reconhecimento, o Quebra Noz passa a integrar o grupo com 10% dos melhores hotéis do mundo.

Focado em oferecer uma experiência cada vez mais exclusiva e personalizada, o hotel tem pouco mais de um ano de funcionamento e representa um novo conceito de hospedagem na charmosa estância de inverno do interior de São Paulo.

O Quebra Noz une natureza e sofisticação em uma propriedade de 9 mil m² de área verde. E, graças à sua idealização baseada na sustentabilidade, apresenta um conceito arquitetônico arrojado, integrando seus espaços ao ambiente que o cerca.

Exemplo disso é a típica cabana de montanha, toda revestida em madeira de araucária de mais de 50 anos, que foi preservada durante a construção e hoje transformada em uma requintada área social, com sala de estar, lareira e um bar charmoso.

Pensando nos detalhes, o Quebra Noz oferece dois tipos de acomodação aos seus hóspedes: apartamentos e bungalows. Diferenciadas apenas pelo tamanho, ambas opções se destacam pelos produtos e serviços oferecidos, como enxoval da marca Trousseau, amenities Vinotage e outros mimos.

Completam a estrutura do empreendimento: piscina aquecida com tratamento por sal marinho e ozônio, academia, playground ecológico, biblioteca, trilha dentro da mata nativa, pista para caminhada, brinquedoteca, adega com mais de 400 rótulos premiados e um spa equipado com sauna, ofurô e uma seleção completa de massagens terapêuticas.

O hotel ainda conta com amplo restaurante onde são servidos café da manhã e da tarde e onde, nas noites de sábado, são preparadas deliciosas pizzas no forno à lenha.

