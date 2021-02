Microsoft lança Viva, plataforma de experiência para novos funcionários que ajuda pessoas a serem bem-sucedidas no trabalho

Hoje a Microsoft Corp. anunciou o Microsoft Viva, a primeira Plataforma de Experiência do Funcionário a trazer diretamente para o fluxo do trabalho ferramentas para engajamento, aprendizagem, bem-estar e descoberta de conhecimentos dos funcionários. O Viva foi projetado para ajudar os funcionários a aprender, crescer e serem bem-sucedidos, com novas experiências que se integram aos recursos de produtividade e colaboração do Microsoft 365 e Microsoft Teams.

Satya Nadella, CEO da Microsoft

“Se o ano passado nos deixou uma lição foi a necessidade de reunir a tecnologia, os dados e as informações para criar locais de trabalho sustentáveis e inovadores e para restaurar o capital social perdido com a mudança para ambientes de trabalho híbridos”, disse Satya Nadella, CEO da Microsoft. “Quando investimos na nossa força de trabalho e na experiência dos nossos funcionários, podemos ter um impacto direto no engajamento, na retenção e satisfação do cliente, e na rentabilidade. Quando as pessoas prosperam, o negócio prospera.”

O anúncio surge na esteira das tendências econômicas e sociais que estão impulsionando mudanças duradouras no engajamento da força de trabalho. Em meio à mudança para um ambiente de trabalho cada vez mais distribuído e digital, aumentou a procura por soluções que suportem a cultura empresarial, a descoberta do conhecimento, a aprendizagem no local de trabalho e o bem-estar dos funcionários. Os analistas calculam 300 bilhões de dólares em gastos anuais com a nova categoria das Plataformas de Experiência do Funcionário (EXP, Employee Experience Platform). Essa categoria abrange um mercado, que hoje é fragmentado, de serviços, infraestruturas e centenas de ferramentas, muitas das quais acabam não sendo descobertas ou são subutilizadas pelos funcionários das empresas que investiram nelas.

“À medida que o mundo do trabalho se transforma, o próximo horizonte de inovação será pautado pela criatividade, engajamento e bem-estar, para que as organizações possam construir culturas de resiliência e inventividade”, afirmou Jared Spataro, Vice-Presidente Corporativo da Microsoft 365. “Nossa visão é oferecer uma plataforma para a experiência dos funcionários, que ajude as organizações a criar uma cultura de sucesso, com funcionários engajados e líderes inspiradores.”

Microsoft Viva

O Microsoft Viva tem como alicerce a força do Teams e do Microsoft 365 para unificar a experiência dos funcionários em quatro áreas-chave – Engajamento, Bem-estar, Aprendizagem e Conhecimento – numa experiência integrada que capacita as pessoas a dar o melhor de si. Hoje, a Microsoft anuncia um conjunto inicial de módulos no Viva que fornecerá funcionalidades nativas, integrações com um sólido e crescente ecossistema de parceiros Viva, e extensibilidade da plataforma para que o cliente possa integrar suas ferramentas e sistemas já existentes de experiência do funcionário com o Viva para torná-los mais acessíveis e detectáveis por parte de seus funcionários. Os módulos são:

Viva Connections, que fornece um gateway personalizado para seu local de trabalho digital, onde os funcionários podem acessar comunicações internas e recursos da empresa, como políticas e benefícios, e participar de comunidades como grupos de funcionários – tudo a partir de um único aplicativo personalizável no Microsoft Teams. O aplicativo Connections para o Teams estará disponível na área de trabalho em versão prévia pública no primeiro semestre de 2021, e um aplicativo móvel estará disponível no final deste ano.

que fornece um gateway personalizado para seu local de trabalho digital, onde os funcionários podem acessar comunicações internas e recursos da empresa, como políticas e benefícios, e participar de comunidades como grupos de funcionários – tudo a partir de um único aplicativo personalizável no Microsoft Teams. O aplicativo Connections para o Teams estará disponível na área de trabalho em versão prévia pública no primeiro semestre de 2021, e um aplicativo móvel estará disponível no final deste ano. O Viva Insights fornece a indivíduos, gerentes e líderes insights personalizados e acionáveis que ajudam todos na organização a prosperar. As experiências pessoais e os insights, visíveis apenas para o funcionário, ajudam a proteger o tempo para pausas regulares, focar no trabalho e na aprendizagem, bem como fortalecer as relações com os colegas. Gestores e líderes podem ver tendências no nível da equipe e da organização, bem como recomendações para equilibrar melhor a produtividade e o bem-estar. As observações são geradas a partir de dados agregados sem identificação para manter a privacidade pessoal. Além disso, um novo painel permite às organizações combinar o feedback dos funcionários do LinkedIn Glint com os dados de colaboração do Viva Insights, para que os líderes consigam identificar de forma mais precisa áreas de dificuldade das equipes, ajustar proativamente as normas de trabalho e então medir o impacto dessas mudanças ao longo do tempo. A partir dos investimentos já feitos pela organização, o Viva Insights também pode explorar dados de ferramentas de terceiros, como Zoom, Slack, Workday e SAP SuccessFactors. O aplicativo Viva Insights no Teams e o novo painel do Glint e Viva Insights já estão disponíveis na versão prévia pública.

fornece a indivíduos, gerentes e líderes insights personalizados e acionáveis que ajudam todos na organização a prosperar. As experiências pessoais e os insights, visíveis apenas para o funcionário, ajudam a proteger o tempo para pausas regulares, focar no trabalho e na aprendizagem, bem como fortalecer as relações com os colegas. Gestores e líderes podem ver tendências no nível da equipe e da organização, bem como recomendações para equilibrar melhor a produtividade e o bem-estar. As observações são geradas a partir de dados agregados sem identificação para manter a privacidade pessoal. Além disso, um novo painel permite às organizações combinar o feedback dos funcionários do LinkedIn Glint com os dados de colaboração do Viva Insights, para que os líderes consigam identificar de forma mais precisa áreas de dificuldade das equipes, ajustar proativamente as normas de trabalho e então medir o impacto dessas mudanças ao longo do tempo. A partir dos investimentos já feitos pela organização, o Viva Insights também pode explorar dados de ferramentas de terceiros, como Zoom, Slack, Workday e SAP SuccessFactors. O aplicativo Viva Insights no Teams e o novo painel do Glint e Viva Insights já estão disponíveis na versão prévia pública. O Viva Learning facilita a detecção e o acesso às oportunidades de treinamento e desenvolvimento profissional no fluxo de trabalho. Ela reúne num único local todos os recursos de aprendizagem disponíveis na organização, incluindo conteúdo do LinkedIn Learning, Microsoft Learn e terceiros, como Skillsoft, Coursera, PluralSight e edX, além de uma biblioteca de conteúdos da própria organização. De cursos tradicionais a conteúdos de microaprendizagem, os usuários podem descobrir, compartilhar, atribuir e acompanhar uma vasta gama de recursos de aprendizagem como parte natural da rotina de trabalho. O aplicativo Viva Learning já está disponível em versão prévia privada e, a partir deste ano, o Viva Learning oferecerá integrações com os principais sistemas de gestão de aprendizagem, incluindo Cornerstone OnDemand, Saba e SAP SuccessFactors.

facilita a detecção e o acesso às oportunidades de treinamento e desenvolvimento profissional no fluxo de trabalho. Ela reúne num único local todos os recursos de aprendizagem disponíveis na organização, incluindo conteúdo do LinkedIn Learning, Microsoft Learn e terceiros, como Skillsoft, Coursera, PluralSight e edX, além de uma biblioteca de conteúdos da própria organização. De cursos tradicionais a conteúdos de microaprendizagem, os usuários podem descobrir, compartilhar, atribuir e acompanhar uma vasta gama de recursos de aprendizagem como parte natural da rotina de trabalho. O aplicativo Viva Learning já está disponível em versão prévia privada e, a partir deste ano, o Viva Learning oferecerá integrações com os principais sistemas de gestão de aprendizagem, incluindo Cornerstone OnDemand, Saba e SAP SuccessFactors. O Viva Topics proporciona uma experiência de descoberta de conhecimento que ajuda os funcionários a se conectarem a informações e especialistas espalhados por toda a empresa. Usando a IA para entender os dados do Microsoft 365 de um cliente, e aproveitando a capacidade de integrar conhecimento de uma variedade de serviços de terceiros, como ServiceNow e Salesforce, o Viva Topics traz automaticamente à tona cartões de tópicos em conversas e documentos através do Microsoft 365 e do Teams. Ao clicar num cartão, é aberta uma página de tópico com documentos, conversas, pessoas e vídeos relacionados. O Viva Topics já está com disponibilidade geral como um complemento nos planos comerciais do Microsoft 365.

“O Microsoft Viva é uma inovadora plataforma de experiência do funcionário (EXP), representando uma nova categoria de software empresarial que se concentra inteiramente nas necessidades diárias dos funcionários no trabalho”, disse Josh Bersin, analista de pesquisa e especialista em tecnologia de experiência dos funcionários. “Com o Viva as empresas poderão integrar suas ferramentas fragmentadas de local de trabalho e fornecê-las no fluxo de trabalho.”

Uma rede global de parceiros de serviços, incluindo a Accenture, Avanade, PwC e EY, prestará serviços de consultoria para ajudar os clientes a otimizar os seus investimentos existentes em recursos de experiência dos funcionários agregando-os ao Microsoft Viva.

###

Microsoft

A Microsoft habilita a transformação digital na era da nuvem inteligente e da fronteira inteligente. Sua missão é empoderar cada pessoa e cada organização no planeta a conquistar mais. A empresa está no Brasil há 31 anos e é uma das 120 subsidiárias da Microsoft Corporation, fundada em 1975. Em 2019, a empresa investiu mais de R$ 48 milhões levando tecnologia gratuitamente para 2.038 ONGs no Brasil, beneficiando vários projetos sociais. Desde 2011, a Microsoft já apoiou mais de 7.100 startups no Brasil por meio de doações de mais de US$ 200 milhões em créditos de nuvem.

Imagem de Willfried Wende por Pixabay