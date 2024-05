Café Empresarial da ASSECRE Abordará Questões ESG

O evento Café Empresarial que é gratuito, com ingresso solidário e aberto ao público está com as inscrições abertas

A ASSECRE (Associação das Empresas do Vale do Paraíba) em parceria com o Sebrae realizará o Café Empresarial no próximo dia 08 de maio (quarta – feira), das 8h30 às 12h, com entrada gratuita e ingresso solidário com a doação de um quilo de alimento não perecível ou produto de limpeza. As inscrições estão abertas e podem ser feitas por telefone: (12) 3931-6844 ou pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/cafe-empresarial-assecre-esg-na-pratica/2436604

O tema deste mês será “ESG na Prática – Descubra como o Investimento Social Pode Impulsionar seus Lucros e sua Comunidade”, com Eduardo Pane e Lucimara Correa. A sigla ESG que vem do inglês, significa Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança), que é um conjunto de boas práticas que valida se uma empresa é socialmente consciente, sustentável e corretamente gerenciada. Sendo que:

Ambiental: é sobre os impactos da empresa no meio ambiente e como reduzir ou compensar qualquer prejuízo;

Social: que se refere às causas sociais, de desenvolvimento humano, inclusivas e que contribuem com a comunidade em que a empresa está inserida;

Governança: está relacionada à transparência, prestação de contas e a uma gestão eficiente e efetiva.

“A iniciativa da ASSECRE e Sebrae é para levar conhecimentos e esclarecimentos sobre ESG pois, os pequenos negócios podem construir um futuro sustentável que resultem em bons resultados para todos”, explicou Wagner Siqueira, um dos diretores executivos da ASSECRE.

Segundo dados do Sebrae, 81% dos gestores de pequenas empresas não conhecem o conceito de ESG sendo que as regiões sul e sudeste do Brasil são as que menos conhecem as práticas. Já os gestores da região norte possuem maior entendimento sobre as questões. Por outro lado, em 2023, o Sebrae observou também um representativo número de empresas que declaram adotar práticas ESG em sua gestão: 74% no campo ambiental, 56% no campo social empresas e 87% no campo da governança.

O aumento na consciência ambiental da população, a demanda dos investidores por negócios responsáveis e consequente, a necessidade das grandes empresas por uma cadeia de fornecedores adaptada à cartilha ESG são fatores que convidam as micros e pequenas empresas a reverem suas práticas.

“Neste Café Empresarial queremos mostrar para os empresários que as práticas estão mais simples e mais fáceis de serem aplicadas no dia a dia da empresa. E que por outro lado, as empresas com gestão voltadas ao ESG, geram valor ao negócio e aumentam a lucratividade. Iremos orientar também como avaliar e monitorar o retorno dos investimentos em ESG”, declarou Lucimara Correa, da Univers, que faz parte do programa ALI do Sebrae, que ministrará a palestra no auditório da ASSECRE.

“A ASSECRE sempre nos dá oportunidade para que o conhecimento seja disseminado, para que possamos ser um facilitador para a evolução das empresas, consequentemente, promovendo uma inovação para o empresariado por meio do ESG e investimento social. Essa parceria é muito bacana para que as pequenas e médias empresas possam realizar boas práticas e engajar seus funcionários, assim como as grandes empresas já fazem”, comentou Aline Souza, agente local de inovação do Sebrae.

Café Empresarial – Práticas ESG

Dia: 08 de maio (quarta)

Horário: 8h30

Local: ASSECRE, Rua Loanda 895, no Chácaras Reunidas

Gratuito, com ingresso solidário (doação de 1kg de alimento não perecível ou produto de limpeza)

Informações: (12) 3931-6844 ou assecre@assecre.org.br

Inscrição gratuita: https://www.sympla.com.br/evento/cafe-empresarial-assecre-esg-na-pratica/2436604

Realização: ASSECRE 30 anos

Participação: Sebrae

