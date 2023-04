Dicas importantes para se hospedar em um hotel

A sensação de viajar sempre reflete emoções maravilhosas, quem não gosta de conhecer um lugar totalmente novo? Ou até mesmo ir para um local de calmaria e sossego e aproveitar uns dias relaxando? Fazer uma viagem, seja ela nacional ou internacional, está sempre na meta dos brasileiros, afinal, quem não gosta de viajar e se desprender um pouco das tarefas da empresa de portões basculantes?

Você pode ser um aventureiro e querer encarar alguns destinos mais radicais como a Nova Zelândia, Noruega, Japão, Jericoacoara ou Bonito, ou pode ser aquela pessoa que prefere algo mais sossegado como Maldivas, Grécia, Panamá, Ouro Preto e Serra Negra, bom independente do seu perfil, viajar sempre é bom e faz bem para nossa saúde, então se você é daqueles que ama viagens, deve saber que existem alguns pontos que merecem uma atenção especial.

Antes de sair arrumando as malas, é preciso pensar em um fator determinante para o sucesso da sua viagem: o hotel. Para que tudo saia conforme o esperado, é preciso que sua estadia no hotel seja perfeita, sem erros e sem complicações, mas nós sabemos que muitas vezes, a hospedagem em hotéis pode causar uma certa dor de cabeça.

Seja a dificuldade de encontrar uma suíte adequada, um atendimento ruim, a ausência do que foi combinado, entre outros, existem vários motivos que podem deixar qualquer um de cabelo em pé, mas para não estragar o seu planejamento, nós vamos te ajudar! No texto de hoje, separamos algumas dicas consideradas fundamentais para que você possa se hospedar em um hotel de forma tranquila e que aproveite ao máximo sua viagem, bora conferir? Então vamos lá!

Pesquise hotéis com calma e antecedência

Muitas vezes ao começar uma viagem, as pessoas acabam pensando muito no lugar, nos passeios que serão feitos, nos lugares que ela vai conhecer e até mesmo nas passagens para chegar até ele, porém, no meio de tudo isso acabam deixando o hotel de lado.

A hospedagem tem um papel fundamental na sua experiência e você deve começar a sua pesquisa assim que decidir qual será o seu destino, procure pesquisar hotéis com muita antecedência e acima de tudo com calma, não deixe para última hora e nem seja afobado nas suas escolhas.

Entre em alguns sites como o Booking, Hoteis.com e Trivago, faça uma boa pesquisa, compare preços, números de hóspedes, benefícios do hotel, e diversos outros recursos, não deixe para última hora e saiba escolher com calma.

Verifique a sua localização

No meio da sua pesquisa um dos fatores primordiais para selecionar o melhor hotel é em relação a sua localização, sua escolha deve ser cirúrgica de acordo com aquilo que você precisa.

Veja um hotel próximo do seu destino principal e que tenha fácil acesso a alguns meios de transporte como estações de metrô ou pontos de ônibus, também garanta que ele seja bem localizado sendo no centro da cidade ou perto de onde você mais quer visitar.

Dê uma olhadinha no Google caso precise, trace todas as rotas em comparação aos seus pontos turísticos selecionados, e veja se o local é o ideal, essa é uma parte importante, afinal, se hospedar em um hotel longe de tudo pode ser um ponto que causa muita dor de cabeça.

Confira a avaliação de outros usuários

Se hospedar em um hotel significa ir quase que “na sorte”, ficará disponível tudo aquilo que o hotel oferece além de fotos do lugar, existem até alguns que realizam um tour virtual, mas mesmo com tudo isso, ainda é praticamente impossível ter a garantia de que o lugar é realmente bom.

Então procure sempre por avaliações de outros usuários, mas é claro, não se prenda a apenas uma avaliação negativa ou positiva, mas tente olhar o panorama como um todo.

Encontre os pontos em comum que as pessoas elogiam ou reclamam, compreenda as suas avaliações e a nota média que o hotel está levando, veja o que cada um fala e tente compreender se na visão geral, aquele espaço é ou não positivo.

Veja tudo que ele disponibiliza, incluindo as refeições

Um ponto imprescindível para a sua hospedagem é entender o que aquele hotel disponibiliza para você, ele tem piscina? Academia? Salão de jogos? Garagem? Aceita pets? O quarto tem ar-condicionado? Cofre? Frigobar? Chuveiro a gás? Tudo está em ordem?

Enquanto aos serviços? Ele conta com café da manhã? Possui serviço de quarto? Wi-fi gratuito? Tudo isso deve ser questionado e levado em consideração durante a sua escolha, é preciso saber com precisão e sem exceções, tudo aquilo que o hotel disponibiliza.

Veja bem no anúncio antes de fechar qualquer reserva e pergunte caso seja necessário, confira o que está incluso e quais são seus direitos.

Entenda o que é mais importante para a sua hospedagem

Todos os itens que citamos acima são essenciais de forma geral, mas agora, a dica é muito mais específica voltada para aquilo que é mais importante para você individualmente, o que deve ser levado em consideração e quais são suas necessidades?

Talvez uma pessoa não faça questão de ter piscina, nem wi-fi ou ar-condicionado, mas é crucial que o hotel tenha uma localização no centro, já outra prefere um hotel com regalias, refeição totalmente inclusa e até academia, mas com uma localização mais afastada.

A escolha do hotel vai depender daquilo que você deseja para a sua viagem, então com o conhecimento total de tudo que citamos acima, basta compreender o que é melhor para a sua viagem e decidir aquilo que mais vai te agradar.

Anote a data e o horário do check in e check out e não se esqueça de conferir

Com o hotel escolhido após tudo que falamos é hora de começar a preparar a mala e aproveitar a sua viagem, mas antes é preciso se atentar a alguns detalhes, não esqueça de conferir sobre a limpeza do quarto, a troca de toalhas e jogo de cama, e até mesmo sobre as tomadas já que em alguns países essas são bem diferentes.

É claro que não precisa se atentar a detalhes tão técnicos, mas é sempre bom confirmar o que é preciso ou não levar para o hotel, além disso, fique atento ao check in e check out, muitas pessoas perdem a hospedagem por escolher o horário errado ou não verem ao certo a data da maneira correta.

Sincronize seu vôo junto com o check in e check out do hotel, se for preciso, converse com o gerente de forma antecipada para flexibilizar sua entrada ou saída, anote a data e confira de maneira frequente, todo cuidado é pouco e quanto melhor for a sua hospedagem, mais proveitosa será sua viagem.

