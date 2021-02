Ao comemorar 35 anos, Master Hotéis consolida crescimento com nova bandeira em hotel da Capital Gaúcha

O hotel, localizado em uma das regiões mais privilegiadas da cidade, passa a operar com a nova bandeira Master Porto Alegre

O ano de 2021 será o começo de um novo momento para a Rede Master de Hotéis. Além da gradual retomada econômica, reforçada com a chegada da vacina, e ao completar 35 anos de atuação no segmento hoteleiro, a rede dá um importante passo em direção à consolidação de sua marca própria, passando a exibir a bandeira Master Porto Alegre na unidade localizada na Avenida Carlos Gomes, no bairro Bela Vista. A Rede Master foi pioneira no Sul do Brasil, sendo o primeiro hotel de bandeira internacional na capital do RS, que antes exibia a marca Holiday Inn, consolidando a estratégia de fortalecimento do grupo no ramo hoteleiro, na época, e trazendo para a Capital Gaúcha os padrões de gestão e serviços internacionais já reconhecidos mundialmente.

A diretora da Rede, Livia Trois, explica o momento de transição. “2020 foi um ano desafiador, que serviu para testarmos estratégias nunca antes pensadas para a hotelaria e reafirmar alguns conceitos. Tivemos 20 anos de uma forte parceria e aprendizado com a rede IHG, mas temos uma marca sólida e reconhecida no mercado local e precisamos levar este nome com mais força aos demais mercados do país. E só podemos realizar isto nos dedicando inteiramente à nossa marca. Vamos passar a exibi-la com muito orgulho”, assegura.



Livia Trois diretora da Rede Master de Hotéis

Livia também destaca o DNA da rede hoteleira: “A história da Rede Master é baseada na sua conexão com o Sul e em sua consciência local muito forte. Proporcionamos, ainda, uma experiência que é unânime entre todos os hóspedes: o sentimento de estar em casa. Temos o cuidado de oferecer serviços e acomodações que fazem o público se sentir à vontade, independente do bairro ou da cidade em que estiver hospedado, se sentirá acolhido. Aliás, a localização das nossas unidades também é um diferencial que importa. Cada vez mais acompanhamos a necessidade do público de ter fácil acesso e dinamização no deslocamento”, completa Lívia.



Ao fortalecer a imagem da Rede, a Master consolida a oferta de serviços exclusivos no hotel, que é um dos destaques dentre as unidades da rede. Por isso, o Master Porto Alegre passará, ainda, por uma atualização em suas instalações. Planejada para os próximos anos, a reforma envolverá o montante de R$ 4 milhões de investimento. Além disso, na estrutura atual, o hóspede pode usufruir de uma pista de caminhada ao ar livre, saborear temperos naturais de horta própria, assistir aos jogos de futebol no bar, além de facilidades nos próprios quartos, extremamente amplos, como ferro com mesa de passar roupas e jarra elétrica. “Nossa intenção é que esse cliente que veio a negócios, por exemplo, conte com todas as facilidades durante a sua estadia e que a preparação para uma reunião ou um evento conte com o suporte completo da Master”, finaliza a diretora.

REDE MASTER DE HOTÉIS





Maior rede de hotéis em número de apartamentos de Porto Alegre, a Master iniciou suas operações em 1986, na Capital Gaúcha, e, hoje, conta com 12 unidades espalhadas por Porto Alegre, Gramado e Curitiba, entre as categorias Full Service, Express e Residence. Fazem parte da Rede os hotéis Master Gramado e o Master Bavaria Residence, ambos na Serra Gaúcha; o Master Curitiba, na Capital Paranaense; além de nove empreendimentos na Capital Gaúcha: Master Cosmopolitan, Master Royal, Master Grande Hotel, Master Express Dom Pedro II, Master Express Lima e Silva, Master Express Cidade Baixa, Master Express Alberto Bins, Master Express Moinhos de Vento e Master Porto Alegre.

A Rede Master de Hotéis integra o Grupo Isdra, que, ao longo de 69 anos de história, administra as empresas Isdralit, Fibraplac, Astir, Terras Verdes Florestadora e o Rua da Praia da Shopping.