Drogarias COOP investem em dermoconsultoras para ampliar vendas

Em 2020, as vendas de cosméticos e perfumaria em farmácias cresceram mais de 40%, segundo levantamento realizado pela Nielsen Brasil. De olho no potencial desse segmento e como forma de proporcionar mais um benefício aos seus cooperados e clientes, algumas drogarias Coop passaram a contar com dermoconsultoras. Um projeto-piloto que vem sendo desenvolvido pelo negócio Drogaria e, em breve, será expandido para as demais drogarias da rede.

Drogarias COOP

Graças aos conhecimentos técnicos, as profissionais auxiliam o cliente na compra mais assertiva do produto e orientam quanto à conduta correta de aplicação, já que no mix encontram-se sabonetes específicos para cada tipo de pele; águas thermais e séruns fortalecedores; tratamentos com vitamina C; hidratantes e protetores solares, os quais devem ser escolhidos de acordo com o tipo de pele de cada pessoa, dentre outros. A linha total soma cerca de 700 itens de 30 laboratórios.

Os dermocosméticos são produtos destinados aos cuidados com a pele, pois possuem ativos e substâncias que podem ser usadas em diferentes tratamentos dermatológicos, como anti-idade, redução de flacidez, manchas na pele e cicatrizes de acne.

Dermoconsultoras

De acordo com a compradora Luciana Lira, o novo serviço é uma das estratégias que visam à expansão da categoria em termos de aumento de vendas e de participação da categoria no negócio Drogaria.

As dermoconsultoras foram treinadas e capacitadas em trabalho realizado pela área de Educação Corporativa, em parceira com as indústrias e hoje, elas são encontradas nas lojas: Drogaria Industrial, Bandeiras, Lino Jardim (Santo André), Drogaria Getúlio Vargas (São Bernardo), Drogaria Kennedy (São Caetano), Drogaria Árvore Grande (Sorocaba) e Coronel Seabra (Tatuí).

Coop

A drogaria é um dos negócios da Coop, considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, com mais de 895 mil cooperados ativos e cerca de 6 mil colaboradores diretos. São 60 drogarias, localizadas no Grande ABC, cidade de São Paulo, Barueri, Piracicaba, São José dos Campos, Sorocaba e Tatuí. Já o negócio supermercado possui 31 unidades, espalhadas nas mesmas cidades, com exceção de São Paulo.