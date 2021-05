PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS LANÇA NOVO WEBSITE OFICIAL

Projeto Paralímpico de Taubaté tem novo espaço online com informações ao público, notícias, fotos, vídeos, agenda de eventos e resultado de competições

O Programa Esporte Para Todos foi iniciado em 2013 na cidade de Taubaté (SP) com a proposta de promover a prática esportiva adaptada para pessoas com deficiência a partir dos 12 anos de idade. O projeto sempre contou com o apoio da Prefeitura de Taubaté, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer do município.

Nestes 8 anos de atividades, o projeto cresceu muito, passou a também contar com uma equipe de paratletas de competição, e coleciona êxitos em diversas modalidades, além de ser uma referência nacional em acolhimento e promoção de qualidade de vida à pessoa com deficiência por meio do esporte.

Em 2021, mais uma novidade vem somar na importante missão do Programa Esporte Para Todos no cenário da prática esportiva adaptada em Taubaté. A equipe está lançando seu novo website oficial.

Website oficial

Disponível no endereço www.programaepttaubate.com.br o novo site disponibiliza ao público em geral informações sobre como e onde buscar a prática esportiva adaptada para pessoas com deficiência. O site traz também notícias atualizadas sobre o cenário esportivo paralímpico, além de agenda e resultados de competições do time de alto rendimento.

O novo site nasce também como uma nova ferramenta de aproximação do Programa Esporte Para Todos com a imprensa esportiva, que poderá ter acesso ainda mais facilitado a releases, fotos, vídeos e material de mídia a respeito do projeto.

Para André Rocha, Coordenador de Alto Rendimento do Programa Esporte Para Todos, o novo site será de suma importância para o projeto que há oito anos vem tendo êxito, não só em competições, mas na missão de levar qualidade de vida para as pessoas com deficiência. “Por meio desse novo canal, poderemos mostrar o que o Esporte Para Todos pode oferecer para fazer a diferença na vida das pessoas. O objetivo é aproximar ainda mais a população para o esporte, para a saúde e a qualidade de vida, além da interação social. Temos nossos atletas que são referência em conquistas, recordes, medalhas, etc. Mas o projeto vai muito além do alto rendimento. A base do nosso trabalho está em proporcionar saúde e qualidade de vida em primeiro lugar.”, disse André.

“Muitas vezes a pessoa tem alguma deficiência, em especial aquelas que passam por algum trauma, acham que tudo acabou e que não há um caminho para um recomeço. E o Programa Esporte Para Todos proporciona isso, esse caminho, essa mudança na vida de tanta gente. Aproximar essa comunicação direta do nosso propósito com a população que precisa conhecer esse atendimento e acolhimento que nós fazemos, é de enorme importância”, completou o dirigente.

André Rocha finaliza: “Estou muito feliz e tenho certeza que os demais dirigentes e atletas do Programa Esporte Para Todos estão contentes em ter novo espaço de informação e interação. Agradeço em nome do projeto a todos os atletas, professores, treinadores e profissionais envolvidos nesses 8 anos de sucesso e crescimento. Todos vocês fazem parte dessa história. Agradecemos também à Prefeitura de Taubaté, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, que sempre deu total apoio e condições para que o trabalho do Programa Esporte Pra Todos pudesse ser desenvolvido da melhor forma possível.”.

Programa Esporte Para Todos

Sobre o Programa Esporte Para Todos: O Programa Esporte Para Todos é o projeto que congrega toda a prática esportiva destinada à pessoas com deficiência em Taubaté.

O programa tem como principal mantenedor a Prefeitura de Taubaté, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, sendo hoje uma das equipes com melhor estrutura em todo o Brasil.

Projeto Paralímpico de Taubaté

A equipe do Programa Esporte Para Todos conta com equipe de alto rendimento, e atendimento social e prática esportiva para pessoas com deficiência. As modalidades que fazem parte do Esporte Para Todos são: Atletismo, Natação, Halterofilismo, Bocha, Basquete em Cadeira de Rodas, Tênis de Mesa, Goalball, Thriatlon, Ciclismo, Badminton e Tiro Esportivo.

FOTOS: Ronaldo Casarin