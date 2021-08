Campanha nacional da Helbor oferece imóveis para venda em 17 cidades

A Helbor Empreendimentos S.A. (B3: HBOR3) lança a campanha de vendas Só a Helbor Tem Brasil, que pela primeira vez, é realizada a nível nacional e no modelo on-line, com sites direcionados para cada uma das localidades de atuação da incorporadora, com todas as informações dos empreendimentos, que estarão disponíveis para comercialização com condições especiais de aquisição.

Até 12 de setembro serão oferecidas mais de 2 mil unidades, entre residenciais e comerciais prontos ou em construção, de médio a altíssimo padrão, com ótima localização e fácil acesso.

Ao todo, o evento será realizado em 17 cidades, de oito estados: São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Guarulhos, Osasco, Mogi das Cruzes, São Vicente, São José dos Campos, Taubaté, Campinas (SP); Rio de Janeiro (RJ); Curitiba (PR); Joinville (SC); Fortaleza (CE); Salvador (BA) e Cuiabá (MT), Campo Grande (MS).

Henry Borenstein, presidente da Helbor

“É com muito orgulho que lançamos justamente no Dia do Corretor a 100ª edição da nossa campanha Só a Helbor Tem. Nossa ideia foi trazer um evento diferente, até porque o último ano foi excepcional para todos nós. Assim, surgiu a primeira com abrangência nacional e no modelo on-line, com condições diferenciadas de compra por meio do Bradesco, nosso parceiro nesse evento”, diz Henry Borenstein, presidente da Helbor.

Banco Bradesco

A campanha, realizada em parceria com o Banco Bradesco, oferecerá taxa diferenciada para financiamento, com 10% de entrada. O cliente também terá benefícios exclusivos, como taxa ordinária de condomínio gratuita por seis meses, para unidades prontas ou com entrega prevista para 2021. E os empreendimentos em construção ganharão pontos Livelo, conforme regras estabelecidas.

Marcelo Bonanata, diretor de Vendas da Helbor

“É uma ótima oportunidade para quem quer comprar um imóvel pronto ou em construção. Todos os nossos empreendimentos estão em ótima localização e, têm o padrão de qualidade Helbor. As condições para adquirir uma unidade estão super atrativas”, disse Marcelo Bonanata, diretor de Vendas da Helbor.

Só a Helbor Tem Brasil

Mais informações sobre a campanha Só a Helbor Tem Brasil, pelo site da Helbor www.helbor.com.br

https://www.helbor.com.br/imoveis/soahelbortembrasil (SP, Guarulhos, Osasco e ABC)

https://www.helbor.com.br/imoveis/soahelbortembrasilmogi (Mogi das Cruzes – SP);

https://www.helbor.com.br/imoveis/soahelbortembrasilvaledoparaiba (São José dos Campos – SP)

https://www.helbor.com.br/imoveis/soahelbortembrasiltaubate (Taubaté -SP)

https://www.helbor.com.br/imoveis/soahelbortembrasilsaovicente (São Vicente – SP)

https://www.helbor.com.br/imoveis/soahelbortembrasilcampinas (Campinas – SP);

https://www.helbor.com.br/imoveis/soahelbortembrasilcuritiba (Curitiba – PR);

https://www.helbor.com.br/imoveis/soahelbortembrasilfortaleza (Fortaleza – CE)

https://www.helbor.com.br/imoveis/soahelbortembrasilsalvador (Salvador – BA)

https://www.helbor.com.br/imoveis/soahelbortembrasilrio (Rio de Janeiro – RJ)

https://www.helbor.com.br/imoveis/soahelbortembrasilcampogrande (Campo Grande – MS)

https://www.helbor.com.br/imoveis/soahelbortembrasiljoinville (Joinville – SC)

Helbor Empreendimentos S.A.

Inspirados na história do imigrante Hélio Borenstein, desde 1977, a Helbor trabalha com foco, dedicação e ousadia na medida certa para realizar projetos imobiliários inovadores, nos melhores terrenos e locais estratégicos. Sua equipe se concentra em desenvolver soluções e espaços que atendam às necessidades para moradia e trabalho de milhares de pessoas e famílias.

A Helbor desenvolve a gestão de todo o processo imobiliário, coordenando a ação de fornecedores, sempre com transparência e responsabilidade. Possui trajetória de solidez e fórmula própria de conduzir as relações com o mercado. Tudo isso aliado ao compromisso de zelar por uma gestão financeira saudável e de entregar o que foi prometido.

A Helbor já desenvolveu mais de 250 projetos, que somam mais de 7,5 milhões de m² de empreendimentos entregues, em fase de construção ou em lançamento. No total, são mais de 40 mil unidades entregues, entre apartamentos, casas, conjuntos comerciais, unidades hoteleiras e lotes urbanizados.

Presente em 30 cidades do País, em 10 estados e no Distrito Federal, a Helbor foi fundada em Mogi das Cruzes (SP) e tem contribuído para o desenvolvimento do mercado imobiliário brasileiro, oferecendo produtos inovadores e conceitos diferenciados, além de gerar empregos e oportunidades de negócio. Desde outubro de 2007, a Helbor é Companhia Aberta listada no Novo Mercado da B3.