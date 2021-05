Trem do Devoto de Aparecida retoma atividades e amplia atendimento aos visitantes

Trenzinho passa pelo Caminho do Rosário, ligando Cidade do Romeiro ao Porto Itaguaçu.

O Trem do Devoto, atração turística de Aparecida no interior de São Paulo, retoma as operações e volta a fazer o transporte dos peregrinos que visitam o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Localizado no complexo da Cidade do Romeiro, o sistema de trilhos elétricos agora funciona com duas composições, ampliando a capacidade de atendimento ao público.

Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida

Com o início das operações em julho de 2019, as réplicas das locomotivas “Maria Fumaça” fazem a ligação entre a Cidade do Romeiro, próxima ao Santuário Nacional, e o Porto Itaguaçu, local do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, passando pelo Caminho do Rosário.

Cada composição possui cinco vagões, com total acessibilidade para deficientes físicos e capacidade para transportar 60 pessoas. Além de proporcionar uma experiência diferenciada, o objetivo do atrativo é também facilitar o acesso de idosos, crianças e pessoas com limitações motoras.

Caminho do Rosário

A bordo do Trem, o visitante percorre um trajeto de 1,4 quilômetro passando pelo Caminho do Rosário. O espaço contempla 20 cenários, que retratam os quatro Mistérios do Rosário, com um total de 128 esculturas criadas pelos artistas paraguaios Blas e Angela Servín. O museu à céu aberto une arte e natureza para oferecer aos devotos uma experiência de contemplação e oração, em meio aos principais momentos da vida de Jesus Cristo, desde a anunciação à Virgem Maria até a sua morte no calvário.

O projeto paisagístico inclui mais de 90 espécies de plantas, que complementam a vegetação nativa da mata ciliar do Rio Paraíba do Sul.

Caminho do Rosário-Foto: Divulgação

Protocolos de segurança

Devido a pandemia do Coronavírus (COVID-19), o do Trem do Devoto está operando com um protocolo de medidas para prevenção contra a doença, seguindo as orientações dos órgãos competentes.

ü Redução da capacidade de operação em 25%;

ü Distanciamento de 1,5m por visitante, inclusive colaboradores;

ü Uso de máscara em todo complexo e durante o passeio;

ü Sinalização no piso, com áreas delimitadas, distanciadas a 1,5m.;

ü Grupos familiares e/ou de amigos não serão separados,

ü Em todo o complexo, serão instalados totens de álcool em gel com acionamento pelos pés e dispenser de álcool em gel para higienização dos visitantes;

ü Higienização constante nos equipamentos de uso coletivo e também dependências do empreendimento, inclusive o próprio equipamento em cada ciclo de viagem;

Projeto

A implantação do Trem do Devoto foi realizada pela Bontur, empresa que também opera os Bondinhos Aéreos, que ligam o Santuário Nacional ao Morro do Cruzeiro. A operação e a tecnologia utilizadas no novo empreendimento também estão a cargo da empresa.

O sistema é o mesmo ao utilizado no Parque Unipraias, de Balneário Camboriú (SC). Apesar de ser baseado em conceitos internacionais de automação, o empreendimento possui engenharia brasileira.

Trem do Devoto

Local: Caminho do Rosário. (Cidade do Romeiro)

Para informações sobre ingressos e horários de funcionamento, consulte: (12) 3104-3470 ou comercial@bondinhoaparecida.com.br.

Mais informações, acesse: https://tremdodevoto.com.br/