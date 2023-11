FÓRMULA 1 SEGUE EM SÃO PAULO ATÉ 2030 DEPOIS DE EXTENSÃO DE CONTRATO

A Fórmula 1 anunciou que o GP São Paulo seguirá no calendário da F1 até 2030 depois da renovação que estende o atual contrato por mais cinco anos. O circuito de Interlagos, denominado oficialmente como Autódromo José Carlos Pace em homenagem ao vencedor da prova em 1975, está no calendário da Fórmula 1 há mais de 50 anos e é uma das pistas mais icônicas do planeta.

Com 15 curvas por seus 4.309 metros, o design do traçado teve inspiração de algumas pistas da Inglaterra, dos Estados Unidos e da França; mas também teve partes reproduzidas em outras pistas, como por exemplo o famoso “S” do Senna.

Com sua atmosfera festiva, Interlagos tem sido palco para alguns dos momentos mais memoráveis da história da Fórmula 1, incluindo a emocionante vitória de Ayrton Senna em 1991, a conquista do título mundial por Kimi Räikkönen em 2007, e a famosa batalha entre Lewis Hamilton e Max Verstappen em 2021.

O GP em 2022 recebeu 235 mil torcedores em um fim de semana emocionante, com George Russell vencendo tanto a corrida Sprint como a corrida principal, subindo ao topo do pódio pela primeira vez em sua carreira na F1. Kevin Magnussen também surpreendeu ao conquistar sua primeira pole position para a corrida Sprint, e Interlagos mais uma vez entregou um final de semana de muita ação e entretenimento.

A extensão do Grande Prêmio São Paulo segue recentes e significativos investimentos da administração do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ao passo que a cidade traça planos para aprimorar o circuito, tornando o autódromo também conveniente para receber eventos maiores do entretenimento, incluindo festivais musicais e shows.

Além disso, o GP continua a evoluir e tem trabalhado em colaboração com a cidade de São Paulo para aprimorar a experiência dos fãs e aumentado o foco em iniciativas ambientais, sociais e de governança, incluindo entre as iniciativas a formatura de 100 mulheres em situação de vulnerabilidade social em um curso de mecânica – elas receberam seus certificados em cerimônia realizada na última quinta-feira (2) no autódromo de Interlagos.

Na próxima temporada, o GP São Paulo de Fórmula 1 será realizado no final de semana de 1 a 3 de novembro.

Stefano Domenicali, Presidente e CEO da Fórmula 1

Stefano Domenicali, Presidente e CEO da Fórmula 1, afirmou: “Estou muito feliz em anunciar que vamos permanecer em Interlagos até 2030, e mal posso esperar por muito mais anos desta atmosfera maravilhosa que os fãs brasileiros trazem. O Brasil tem uma riquíssima herança no esporte a motor, e este circuito icônico é um preferido por pilotos e fãs por todo o planeta. Ele incorpora tudo o que é grandioso sobre as corridas, e estamos ansiosos para ver como vai se desenvolver pelos anos futuros para criarmos uma experiência ainda melhor”.

Ricardo Nunes, Prefeito de São Paulo

Ricardo Nunes, Prefeito de São Paulo, disse: “A extensão do contrato para o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, que é transmitido para aproximadamente 180 países, solidifica nossa cidade como uma líder global em sediar grandes eventos com impactos econômicos e sociais, gerando empregos, renda e oportunidades. A cada ano, nós avançamos também com nossa agenda de sustentabilidade, incorporando inovações para superar desafios e trazer mais benefícios à cidade de São Paulo e ao Brasil”.

Alan Adler, CEO do Grande Prêmio São Paulo

Alan Adler, CEO do Grande Prêmio São Paulo, concluiu: “É uma grande honra ter a extensão do contrato que assegura o lugar de São Paulo no calendário da Fórmula 1. É o reconhecimento do trabalho que temos feito, com o apoio crucial da Prefeitura de São Paulo. A continuidade da parceria com a Fórmula 1 é motivo de grande orgulho. Agora, vamos imediatamente começar a planejar os próximos anos para que tenhamos edições ainda melhores do Grande Prêmio de São Paulo nas próximas temporadas”.

GP São Paulo de F1

O GP São Paulo de F1 é o principal evento recorrente do calendário esportivo brasileiro. Uma das etapas do Campeonato Mundial de pilotos e construtores, acontece anualmente no Autódromo de Interlagos, na cidade de São Paulo. Em 2022 reuniu público de mais de 235 mil pessoas no autódromo nos três dias de evento. Transmitido ao vivo para mais de 180 países, tem uma audiência global que alcança mais de 445 milhões de espectadores globais únicos. Além de proporcionar entretenimento de qualidade, o GP São Paulo de F1 coloca à disposição de seus parceiros uma poderosa plataforma para divulgação de marcas e para relacionamento. O GP proporciona um conjunto de benefícios diretos para a população de São Paulo. A operação envolve a injeção de mais de R$1,37 bilhão na economia local, além da geração de cerca de 14 mil empregos. Em total alinhamento com as diretrizes da F1, o GP São Paulo é agente e disseminador da cultura da sustentabilidade ambiental, do respeito à diversidade e da inclusão social.

