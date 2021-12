Brasil terá reforço de campeões para a 96ª Corrida de São Silvestre

Nesta edição especial de retomada e celebração da vida, Marílson dos Santos e Emerson Iser Bem participarão da prova junto ao público

O atletismo nacional contará com dois de seus grandes nomes na 96ª Corrida Internacional de São Silvestre. A organização confirmou as presenças de dois campeões da principal corrida de rua da América Latina: Emerson Iser Bem, campeão em 1997, e Marílson dos Santos, tricampeão e último atleta nacional a subir no ponto mais alto do pódio, em 2010. Ambos vão prestigiar a Prova neste momento de retomada e largarão junto ao público no ida 31.

Emerson Iser Bem teve resultados expressivos na carreira. Mas foi na São Silvestre que ele obteve sua mais importante conquista. Como se não bastasse vencer a tradicional disputa, ele derrotou o queniano Paul Tergat, maior vencedor da história da Prova brasileira com cinco títulos.

O brasiliense Marílson dos Santos tem o tricampeonato da São Silvestre, com vitórias em 2003, 2005 e 2010. Em seu currículo vencedor, o corredor ainda soma dois títulos na Maratona de Nova York e cinco medalhas pan-americanas, em quatro edições.

Retirada de kits

Nesta segunda-feira teve início a retirada de kits da Prova, que acontecerá até dia 30 no Palácio das Convenções do Anhembi (Salão Nobre), localizado à Av. Olavo Fontoura, 1.209 (acesso pela entrada do Auditório Elis Regina), na EXPO São Silvestre.

A programação da entrega de kit e chip ficou assim: nos dias 27, 28 e 29, o horário será das 9h às 20h, enquanto no dia 30 os inscritos poderão retirar seus kits das 9h às 16h. Não haverá entrega de kit e chip no dia da Corrida, nem após a realização da Prova. Os documentos necessários para a retirada também estão disponíveis no site oficial.

Os horários da Prova no dia 31 estão assim: 7h25min, Cadeirantes; 7h40min, Elite Feminino; 8h05min, Elite Masculino e Pelotão Geral.

Resultados de 2019 – Elite

Masculino

1) Kibiwott Kandie (Quênia), 42min59s (novo recorde)

2) Jacob Kiplio (Uganda), 43min00

3) Titus Ekiru (Quênia), 43min54s

4) Geofry Toroitich Kipchumba (Quênia), 45min10s

5) Joseph Panga (Tanzânia), 45min33s

Feminino

1) Brigid Kosgei (Quênia), 48min54s

2) Sheila Chelangat (Quênia), 50min10s

3) Tisadk Alem Nigus (Etiópia), 50min12s

4) Pauline Kaveke Kamulu (Quênia), 50min28s

5) Delvine Relin Meringor (Quênia), 50min51s

