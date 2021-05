BAHIA SUPERA O CEARÁ E CONQUISTA COPA DO NORDESTE 2021

Tricolor Baiano bateu o Vozão por 2 a 1 na etapa regulamentar com gols de Rodriguinho e Gilberto; nas penalidades, o Esquadrão conquistou tetracampeonato ao vencer por 4 a 2

Copa do Nordeste

Pode comemorar, torcedor tricolor! O Bahia é o grande campeão da Copa do Nordeste 2021. O Esquadrão de Aço venceu o Ceará por 2 a 1 no tempo regulamentar, neste sábado (8), na Arena Castelão, em Fortaleza, e levou a decisão para os pênaltis. Da marca da cal, o Tricolor superou o Vozão por 4 a 2 e conquistou o tetracampeonato da competição.

O jogo

O Vozão começou a final ignorando a vantagem conquistada no jogo de ida, quando venceu o Bahia por 1 a 0. Logo aos oito minutos, os donos da casa assustaram com Oliveira. Em jogada ensaiada, o camisa 20 cabeceou e obrigou Matheus Teixeira a fazer uma difícil defesa. O Bahia respondeu aos 27. Matheus Bahia chutou forte e a bola balançou as redes pelo lado de fora. Melhor no primeiro tempo, o Ceará voltou a criar com a dupla Bruno Pacheco e Felipe Vizeu. Aos 32, o lateral deu excelente passe para Vizeu. O atacante chutou e a bola foi desviada para escanteio.

O jogo ficou emocionante no fim do primeiro tempo. O Esquadrão voltou a assustar os mandantes, aos 38, em excelente trama ofensiva. Rodriguinho recebeu passe de Daniel, avançou e chutou cruzado. O Vovô respondeu no lance seguinte com chute forte de Mendoza. Aos 40, o Bahia fez uma ronda na área do time cearense e quase abriu o placar. De dentro da área, Thaciano tentou duas vezes e parou nas grandes defesas do goleiro Richard. No minuto seguinte, Rodriguinho chutou cruzado e o goleiro alvinegro pegou mais uma. Após a pressão, o Ceará foi para cima com o atacante Vina. Aos 41, ele driblou o goleiro do Bahia, mas não conseguiu completar a jogada.

Bahia

No segundo tempo, o Bahia voltou disposto a reencontrar o troféu da Copa do Nordeste. Aos 18, de pênalti, Rodriguinho abriu o placar para o Tricolor de Aço. Sete minutos depois, foi a vez de Gilberto marcar o dele. O atacante recebeu bom passe de Rodriguinho e chutou cruzado para anotar seu oitavo gol na competição.

Ceará

Mas o Ceará estava vivo na final. Em desvantagem, o Alvinegro foi pra cima e conseguiu balançar as redes com Jael, aos 38 minutos. Marlon cruzou e o atacante fez o primeiro do Vovô no jogo. Já nos acréscimos, aos 48 e em cobrança de escanteio, Cleber subiu mais alto que a zaga do Bahia e quase empatou.

Bahia campeão da Copa do Nordeste 2021

Com o empate no tempo regulamentar, a decisão da Copa do Nordeste 2021 foi para os pênaltis. Da marca da cal, deu Bahia! Rodriguinho, Galdezani, Lucas Araújo e Conti converteram as penalidades (4 a 2) e o Bahia se consagrou tetracampeão da Copa do Nordeste.