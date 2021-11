Parque Tecnológico São José dos Campos comemora 15 anos

Decreto de 4 de dezembro de 2006 marcou início das operações

O Parque Tecnológico São José dos Campos foi criado em 4 de dezembro de 2006 por meio do Decreto Municipal nº 12.367/2006.

Desde sua origem, o Parque tem a missão de promover a interação entre instituições de ensino e pesquisa, empresas, governos e entidades de fomento visando à inovação tecnológica, à criação de novas empresas de base tecnológica, à revitalização de economias locais e regionais, à melhoria da competitividade industrial e à geração de novos empregos.

15 anos do Parque Tecnológico

Em 2006, o núcleo do Parque foi instituído em uma fábrica desativada, com uma área de 33.000 m2, composta por um hall de eventos e um centro empresarial. Atualmente, o núcleo do Parque tem mais de 55.000 m2 de área construída, quatro centros empresariais e mais de 300 empresas vinculadas a seus programas, além de laboratórios multiusuário e seis universidades instaladas.

Mais de R$ 2,7 bilhões já foram investidos no desenvolvimento do Parque, que é considerado o maior complexo de inovação e empreendedorismo do Brasil.

Marcelo Nunes, diretor-geral do PqTec

“O Parque já adquiriu uma maturidade de referência no estado e no país, com sua diversidade de programas, aliada ao grau de comprometimento de uma equipe competente que sabe criar inovações que se refletem na sociedade e se convertem em negócios – ponto-chave para o sucesso de um ambiente de inovação. Continuamos aprendendo, expandindo localmente e conectados com mundo”, diz Marcelo Nunes, diretor-geral do PqTec.

Saiba mais neste link.

Assista ao vídeo histórico institucional neste link.

Parque Tecnológico São José dos Campos

Celebração dos 15 anos do Parque Tecnológico

Data: 3/12/2021

Horário: 9h

Local: Auditório 1 do Parque Tecnológico, av. dr. Altino Bondesan, 500, Eugênio de Melo, São José dos Campos

Programação

9h – Abertura com Marcelo Nunes, diretor-geral do PqTec

9h30 – Homenagem aos colaboradores

10h – História do PqTec com José Raimundo Coelho, representando os ex-diretores do Parque

10h30 – Encerramento com Felício Ramuth, prefeito de São José dos Campos