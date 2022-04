Colinas Shopping completa 25 anos de história

Inaugurado em 7 de maio de 1997, centro de compras se prepara para uma série de comemorações para 2022

O que significa completar 25 anos? Para uma pessoa, essa é uma fase de transição da juventude para a vida adulta; para um casal, um marco representado por bodas de prata; e para um shopping? Os 25 anos do Colinas Shopping são a representação de um trabalho duradouro e de credibilidade, de compromisso com os mais de 130 lojistas e os milhares de clientes, de um ambiente vivo que costuma se adaptar às mudanças e inovar para estar sempre atual.

Colinas Shopping celebra 25 anos

No dia 7 de maio, o Colinas Shopping celebra 25 anos e a comemoração, que inclui promoções especiais e atrações inéditas gratuitas na praça de eventos, já começa no dia 25 de abril, com o início da campanha de Mães, que sorteará 25 vales-compras de R$ 1.000 e um vale-compra de R$ 25.000.

Já no dia 9 de maio, ocorre a inauguração oficial da Colinas Green Tower, em evento no auditório Ronald Levinsohn – espaço criado em homenagem ao fundador e idealizador do Grupo Colinas em São José dos Campos. Seguindo a programação, uma série de eventos ocorre na Colinas Green Tower, com grandes nomes dos setores de negócios, varejo e sustentabilidade.

No shopping, além das campanhas promocionais das Mães, Namorados e Pais, atrações inéditas estarão na praça de eventos no mês de férias e também em setembro, já na contagem regressiva para o mês das crianças.

O período de comemorações segue até o dia 5 de setembro, com uma nova edição do Colinas Fashion, assinado pelo especialista em moda Reginaldo Fonseca. Os desfiles retornam ao Colinas Shopping apresentando a coleção primavera-verão das lojas do centro de compras, no conceito “see now, buy now” (em tradução livre, “veja agora, compre agora”), já disponibilizando o que está na passarela direto para as vitrines.

Protagonismo

O Colinas Shopping sempre se destacou por protagonizar grandes acontecimentos: foi o primeiro do país a contar com um complexo Cinemark, com 12 salas e tecnologias inéditas, e sediou a turnê “As Quatro Estações”, de Sandy e Junior, colocando o Colinas na rota dos grandes circuitos culturais das capitais. Em 2009, abriu o Teatro Colinas, o principal palco da região a receber grandes nomes da dramaturgia brasileira e peças de abrangência nacional, sendo escolhido, inclusive, para sediar grandes estreias.

Em 2010, o Grupo Colinas anunciou seu projeto de expansão em uma campanha estrelada pelo ator Tony Ramos. A primeira fase do projeto de expansão foi inaugurada em 2013, apresentando uma nova praça de alimentação e a revitalização do Colinas Shopping. No mesmo ano, foi lançado o loteamento Jardim do Golfe, reforçando o entorno do Colinas Shopping com empreendimentos de alto padrão.

Os anos seguintes consolidaram o Grupo Colinas como referência em complexos multiúsos. Em 2015, foi inaugurado o Golden Tulip São José dos Campos, um hotel de excelência, com qualidade para atender a um mercado executivo mundial, além de contar com o estrelado Cassiano Restaurante, especialista em culinária portuguesa.

E, em 2020, foi lançada a Colinas Green Tower, imponente torre corporativa – uma genuína Triple A (nível máximo de qualidade, padrão de construção e de tecnologia em sistemas prediais), projetada e construída sob os mais exigentes padrões construtivos e sustentáveis, certificada pelo U.S. Green Building Council com o selo LEED Gold e única com heliponto homologado para aeronaves de grande porte no Vale do Paraíba, que já reúne grandes empresas, como a multinacional Ball Corporation, Grupo Band Vale e Nefrocore.

Colinas Shopping

O Colinas Shopping é um dos mais sofisticados centros de compras, serviços e entretenimento de São José dos Campos (SP). Inaugurado em 1997 pelo empresário e filantropo Ronald Levinsohn (1935-2020), está localizado em uma área nobre da cidade, ao lado de empreendimentos residenciais e comerciais de alto padrão. Com mais de 130 lojas, oferece um mix de produtos, serviços e conveniências, reunindo marcas exclusivas na região, além de duas praças de alimentação com isolamento acústico, academia, salas de cinema e teatro. Agente de crescimento econômico da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, o Colinas Shopping também é um dos principais complexos multiúso do eixo Rio-SP, interligado ao hotel Golden Tulip São José dos Campos e à torre comercial Colinas Green Tower.