Sistema Hapvida oferece curso nas áreas de inovação e tecnologia

Inicialmente, os cursos são destinados aos colaboradores do setor de Tecnologia do Hapvida, são gratuitos e no formato e-learning e presencial

No Brasil, a projeção de crescimento do mercado de trabalho para o profissional de T.I, de acordo com a IDC Brasil, foi de aproximadamente 5,8% em 2021. Por isso, entendendo como um importante investimento em educação, o Sistema Hapvida realiza curso de desenvolvimento profissional nas áreas de inovação e tecnologia, para colaboradores da companhia desse segmento, em todo o país. As aulas são gratuitas, contam com 150 bolsas e têm prazo médio de três meses.

O curso, que será um projeto contínuo da empresa, tem o objetivo de promover uma formação de competências técnicas e comportamentais com foco em metodologias ágeis, aprimorando as habilidades necessárias dos profissionais da área de Tecnologia. A formação, com aulas síncronas e presenciais está dividida em três trilhas, as duas primeiras destinadas aos colaboradores Hapvida e com formação teórica e prática, e a terceira será destinada ao público externo. Inicialmente, serão trabalhados temas com turmas de Scrum Master, Product Owner e Agile Coach.

Sistema Hapvida

Para Vitor Bezerra Costa, Scrum Master do Sistema Hapvida e participante do curso, essa iniciativa possibilita aprimorar conhecimentos e colaborar na área da empresa. “O curso é muito importante para aprimorar o que já sei, possibilitando entregar valor de forma cada vez mais ágil e com qualidade. Com os conhecimentos adquiridos durante o curso, posso ajudar no desenvolvimento da cultura organizacional da empresa”, destaca.

“O curso gratuito foi planejado a partir de uma demanda que é real no mercado. A área de inovação e tecnologia está presente no nosso dia a dia. Faz parte da nossa missão fomentar o ensino e expandir a atuação de jovens dentro da própria empresa, onde é possível ver na teoria e prática o que aprendem no curso. Nosso compromisso com a educação é transformar vidas e enaltecer talentos”, destaca Kleber Linhares, VP de Tecnologia e Inovação do Sistema Hapvida.

Com previsão para junho, haverá um curso gratuito para o público externo, destinado para alunos universitários dos cursos de exatas, com estimativa de 100 vagas.