Tudo sobre Venture Capital

O Venture Capital, ou capital de risco, é o tipo de investimento direcionado para uma empresa que está entrando no mercado.

O Brasil é um dos países onde o mercado de Venture Capital vem chamando atenção pela perspectiva de crescimento. O assunto é importante não só para quem já tem familiaridade com o mercado de investimentos, mas também para aqueles que estão começando a investir e querem entender melhor o funcionamento do Venture Capital.

O Venture Capital, também conhecido como “capital de risco”, é uma modalidade de investimento no qual o investidor aplica recursos financeiros em uma empresa relativamente jovem no mercado mas que tem alto potencial de crescimento.

O que é Venture Capital?

As empresas que recebem investimentos do tipo Venture Capital são empresas novas, com faturamento baixo, mas potencial para crescer e se destacar no seu mercado de atuação.

O objetivo desse tipo de investimento é injetar capital no negócio para que ele possa se expandir, contribuindo para suas operações e para a gestão como um todo. Trata-se, portanto, de um investimento que busca recursos financeiros para empresas de pequeno e médio porte, inclusive startups.

O Venture Capital é muito comum em empreendimentos novos no mercado e também pode ser chamado de “Capital de Risco”, “Capital Venture”, “Capital de Investimento”, “Capital Empreendedor” e “Capital da Ventura”.

Os aportes de Venture Capital são mais comuns em startups com modelos de negócios escaláveis. É fundamental saber diferenciar o investimento em Venture Capital dos investimentos-anjo e dos investimentos do tipo private equity. Os investimentos-anjo são aqueles realizados em estágio inicial, enquanto o investimento do tipo private equity é feito em empresas maiores e com maior faturamento.

Como investir em Venture Capital?

Há diferentes formas de se investir em Venture Capital. O investidor pode fazê-lo por meio de Fundos de Investimento em Participações (FIPs); Companhias de Participações e Investimento Individual, neste último caso, é necessário ter bastante capital e conhecimento aprofundado sobre o assunto.

No caso dos Fundos de Investimentos, toda a gestão é feita por um gestor. Eles funcionam como se fossem condomínios, no qual um grupo de investidores reúne recursos para aplicar em um ou mais produtos financeiros.

Os Fundos de Investimentos em Participações são exclusivos para investidores qualificados, ou seja, aqueles que têm capital superior a R$ 1 milhão em investimento; bem como para os chamados Investidores Institucionais.

Quem quer investir e se aprofundar no Venture Capital precisa ter capacidade de analisar variáveis macroeconômicas, entender a respeito do mercado consumidor e saber identificar a economia nacional e internacional. O envolvimento dos investidores dentro das startups pode depender do perfil da empresa e do seu setor de atuação.

Como está o mercado brasileiro de Venture Capital?

Atualmente, o Brasil é líder de investimentos Venture Capital na América Latina. Destacando-se também no cenário mundial. Não é por acaso que muitos investidores estrangeiros têm se interessado pelo mercado brasileiro.

O ecossistema de startups tem se expandido consideravelmente nos últimos anos, inclusive com o surgimento dos primeiros unicórnios: Nubank e 99, bem como dos IPOs de empresas como PagSeguro, Banco Inter e Netshoes.

Quais são os riscos do Venture Capital?

Assim como qualquer investimento, o Venture Capital tem seus riscos. No caso, o grau de risco de VC é maior em relação a outros tipos de investimento, já que as startups são negócios diferenciados, que têm uma possibilidade de crescimento rápido, mas que ainda estão em fase inicial, por isso têm muitos riscos.

O investidor, ao escolher o Venture Capital, precisa estar ciente dos riscos do negócio e da possibilidade dele não se desenvolver conforme as expectativas. A dica é sempre considerar a diversificação, como um mecanismo de segurança financeira extra para a carteira.

Quais são as vantagens de receber este tipo de investimento?

Para as empresas que recebem esse tipo de investimento, há uma série de vantagens, como o suporte na gestão, a possibilidade de parceria a longo prazo, o acesso a um conselho fiscal e administrativo e a possibilidade de aumentar as chances de inserção no mercado de forma sólida.

Como você pôde ver, o Venture Capital é um tipo de investimento voltado para pequenas e médias empresas, novas no mercado e ainda em fase pré-operacional. Ele pode ser uma excelente oportunidade para os gestores, já que oportuniza o crescimento do negócio, e também para os investidores, já que potencializa as chances de retorno do investimento.