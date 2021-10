É normal que muita gente não saiba onde fique a lixeira do celular. Isso porque diferente dos computadores, não existe uma pasta dedicada somente a ela.

Então, quem não é muito próximo às tecnologias e não sabe usar muito bem os aparelhos, acaba sendo mais difícil achar onde é que as fotos deletadas ficam.

Se você se encontra nessa situação de dificuldade sem saber onde achar o que deseja, então continue lendo este conteúdo pois indicaremos para você um passo a passo e como fazer isso.

Onde fica lixeira do celular?

https://www.pexels.com/pt-br/foto/smartphone-android-preto-2142424/

Neste conteúdo, daremos informações para que você consiga saber onde fica a lixeira do celular Android sem complicações. Seguindo este passo a passo, você verá que não é tão difícil de achá-la.

Se o seu celular é um Samsung, então você deve fazer o seguinte:

1. Abra a galeria:

Vá na galeria de fotos do seu celular e clique no ícone de três pontinhos para que você possa ver as opções disponíveis.

2. Clique na opção “lixeira”

Essa opção aparecerá logo acima da opção “configurações”. E é ali que você deve apertar.

3. Escolha os itens

Você verá todas as fotos e vídeos que você tenha apagado recentemente. Você pode encontrar itens que foram movidos para a lixeira antes de 30 dias.

Sendo assim, se você busca por imagens que foram apagadas depois de 30 dias, isso não será possível, pois esses itens serão removidos de modo permanente do telefone.

Lixeira dos meus arquivos

Foto de Kaboompics .com no Pexels

Existe também a lixeira destinada aos arquivos que foram deletados. Para achá-la, é necessário que você abra a pasta de arquivos e faça o mesmo processo que antes.

Abra a pasta “meus arquivos” e toque nos três pontinhos; Selecione a opção “lixeira” que aparecerá no canto da tela; Clique nela para que você possa ver todos os tipos de arquivos deletados do seu celular;

Lixeira do Google fotos

Muitas pessoas não utilizam a pasta de arquivos da câmera do celular pois vinculam seus dados com o Google. Isso porque é muito mais simples e rápido de acessar o sistema.

Sendo assim, o sistema de lixeira funciona de modo diferente para quem usa o Google como armazenamento. Para acessar a lixeira então, você deve fazer o seguinte passo a passo:

Abra o seu Google Fotos e toque em “bibliotecas”. Último item na parte inferior do app; Na parte de cima aparecerá 4 pastas. A última é a lixeira; Clique ali e você verá todas as fotos que foram apagadas dentro de um prazo de 60 dias;

Diferente da galeria do celular, o Google dá a opção de 60 dias para que a exclusão permanente possa acontecer. Então você tem mais tempo para poder deletar essas fotos.

Lixeira celular motorola

Apesar do sistema android ser o mesmo em todos os celulares, algumas disposições no que se referem a localização de uma pasta, podem ser diferentes.

Então por exemplo, uma pasta de documentos pode não ficar no mesmo lugar que fica no celular da samsung. Por isso que se você utiliza o sistema de câmera do próprio celular procure pela pasta dele.

Assim que você a localizar, seguirá fazendo o mesmo passo a passo que os itens anteriores prestando atenção nas informações que aparecem.

Então, basta abrir a pasta, clicar no ícone que são as três bolinhas e procurar por lixeira. Ao acessar, é só clicar e ver os itens que você deletou.

Outra forma de você procurar também pela lixeira de modo mais rápido, é procurando por ela na aba de pesquisa. Ali, aparecerão algumas opções que podem ser referentes aquilo que você está procurando.

Se você quer outras opções mais fáceis, você também pode instalar algum aplicativo de lixeira para ter um acesso mais rápido e simples quando quiser.

Conclusão

Por fim, vimos aqui então como achar a lixeira do celular de modo prático e eficiente em um passo a passo simples e descomplicado.

Nos conte aqui se esse tutorial te ajudou e se você conseguiu achar a lixeira. Compartilhe este conteúdo com outras pessoas que também tenham dúvidas sobre como funciona esse processo.

Foto de Rob Eradus no Pexels (Capa)