TIM anuncia parceria inédita com Play2Pay para gerar receitas de publicidade e nova experiência dos clientes com a marca

A TIM amplia suas ações de publicidade móvel voltadas ao consumidor e anuncia a parceria com a Play2Pay™, plataforma global de recompensas para gamificação, que permitirá explorar iniciativas de remuneração por publicidade. Desta forma, clientes da operadora, podem receber bônus de navegação e créditos em franquia de dados ao se engajar em jogos e ver os anúncios veiculados durante as atividades. O app estará disponível a partir do segundo trimestre, via download em lojas de aplicativos, e inicialmente vai atender os clientes pré-pagos.

A iniciativa faz parte da segunda fase de expansão da estratégia de diversificação da receita, iniciada no final do ano passado, com a plataforma de pesquisas no TIM Ads. Desde então, cerca de um terço da base de clientes já consentiu receber publicidade em troca de bônus de internet.

Renato Ciuchini, Head de Estratégia e Transformação da TIM Brasil

Para Renato Ciuchini, Head de Estratégia e Transformação da TIM Brasil, o objetivo da TIM é investir em iniciativas que vão além da publicidade e que gerem benefícios para todo ecossistema envolvido, como a parceria com a Play2Pay. “Estamos muito felizes em trazer a Play2Pay para o Brasil. E tudo isso faz parte do trabalho que iniciamos em 2020 relacionado ao nosso big data, respeitando rígidos critérios de segurança, privacidade e proteção de dados da nossa base, gerando novos negócios para a companhia e principalmente valor para nossos usuários. O consumidor está interessado em receber publicidade em troca de benefícios adicionais, como bônus de internet e recargas. E, ao conciliarmos este interesse com uma plataforma dinâmica, estamos entregando ao cliente uma nova experiência de interação com a marca”, anuncia.

A parceria estabelece a oportunidade para os clientes da TIM descobrirem novos aplicativos e marcas, interagindo com jogos que resultam em uma alternativa divertida e gratificante para receber bônus de internet e recargas, por exemplo. Também representa um marco significativo para a expansão da Play2Pay no Brasil e na América do Sul, ao mesmo tempo que atinge a abordagem estratégica da TIM para adotar a publicidade móvel. O aplicativo da plataforma Play2Pay é totalmente configurável, terá a marca da TIM e estará adaptado para o mercado brasileiro.

Brian Boroff, fundador e CEO da Play2Pay ™

“Expandir nossa plataforma de pagamentos gamificados para clientes da TIM permite que ainda mais pessoas escolham a opção de jogar e receberem benefícios em bônus de internet e recargas”, disse Brian Boroff, fundador e CEO da Play2Pay ™. “Estamos ansiosos para fornecer esta solução divertida para os clientes de telefonia móvel da TIM”, finaliza.

TIM

“Evoluir juntos com coragem, transformando tecnologia em liberdade” é o propósito da TIM, que atua em todo o Brasil com serviços de telecomunicações, focada nos pilares de inovação, experiência do cliente e agilidade. A empresa é reconhecida por liderar movimentos importantes do mercado desde o início de suas operações no país e está à frente da transformação digital da sociedade, em linha com a assinatura da marca: “Imagine as possibilidades”. É, desde 2015, líder em cobertura 4G no Brasil, conectando, inclusive, o campo para viabilizar a inovação no agronegócio. Foi pioneira na ativação de redes 5G no país, com a criação dos Living Labs em 2019, e está pronta para a próxima geração de redes móveis.

A TIM valoriza a diversidade e promove uma cultura sempre mais inclusiva, com um ambiente de trabalho pautado no respeito. A companhia atua comprometida com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança e, por isso, integra importantes carteiras da bolsa brasileira, como a do S&P/B3 Brasil ESG, do Índice de Carbono Eficiente (ICO2) e do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), sendo operadora por mais períodos consecutivos – 13 anos – nesta lista. Faz parte ainda do Novo Mercado da B3, reconhecido como nível máximo de governança corporativa, e foi a primeira empresa de telefonia reconhecida pela Controladoria-Geral da União (CGU) com o selo “Pró-ética”. Para mais informações, acesse: www.tim.com.br

Play2Pay ™

Play2Pay ™ é uma plataforma global de pagamentos que permite aos usuários de telefones celulares pagar suas contas de provedor de serviços jogando, assistindo a vídeos e completando ofertas especiais em seus dispositivos. É uma alternativa divertida e gratificante para fazer pagamentos. Os consumidores descobrem novos aplicativos e marcas, ganhando pontos quanto mais se envolvem e convertendo o tempo gasto em pagamentos. A alternativa de pagamentos combina monetização móvel e gamificação. Com sede em Fort Lauderdale, Flórida, a empresa possui operações nos Estados Unidos, Reino Unido, México e Cingapura. Para mais informações, acesse Play2Pay.com