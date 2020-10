Positivo lança celular com 128 GB de armazenamento

Novo Positivo Q20 tem câmera tripla, 128 GB de armazenamento, tela de 6.1″ HD+ com bordas finas e design com acabamento em vidro.

A Positivo acaba de lançar o Positivo Q20, primeiro celular da marca com 128 GB de armazenamento, 4 GB de RAM, câmera tripla, display com notch e acabamento em vidro. O mais avançado aparelho da fabricante estará disponível para compra, durante o Prime Day, na amazon.com.br pelo preço promocional de R$ 899.

“O grande diferencial do Positivo Q20 é a capacidade de armazenamento, superior a qualquer outro concorrente nessa faixa de preço, os quais costumam ter entre 32 e 64 GB”, afirma Cristiano Freitas, diretor de Negócios de Mobilidade da Positivo Tecnologia. “Consideramos também a experiência do usuário nas mais diversas tarefas do dia a dia, garantindo fluidez e performance devido ao processador Octa-core e os 4 GB de memória RAM”, diz. Segundo Cristiano, o Positivo Q20 é o primeiro produto da marca lançado com triple câmera, tendo a principal delas com resolução de 13 MP. A secundária, de 2 MP, atua como um sensor de profundidade e desfoca o fundo da imagem no modo bokeh. Já a terceira câmera tem 5 MP e possui uma lente ultrawide com ângulo de captura de 120°, possibilitando enquadrar mais pessoas, paisagens e objetos nas fotos. Além disso, a câmera frontal é de 8 MP, que permite o desbloqueio do aparelho via reconhecimento facial. Também é possível liberar o aparelho através do leitor de impressão digital na traseira do Q20.

Moderno, o novo Positivo Q20 possui tela de 6.1″ HD+ IPS com bordas finas, permitindo um ótimo aproveitamento de tela, também graças à câmera no notch em formato de gota. Seguindo a tendência de design dos aparelhos premium, o Q20 possui um elegante acabamento em vidro na parte de trás, laterais cromadas e duas opções de cores: Midnight Blue, um azul profundo com efeito de luz e sombra, e Pearl White, a versão branca com efeito perolado. A Positivo optou por também seguir esta tendência na impressão da sua logo, que fica posicionada na lateral do aparelho, na vertical.

Positivo Q20

Especificações Positivo Q20

Tela: 6.1″ HD+ IPS com notch em forma de gota

Processador: Octa-Core 1.6 GHz (8x ARM Cortex A55)

Memória RAM: 4 GB LPDDR4X

Armazenamento: 128 GB

Câmera frontal: 8 MP

Câmeras traseiras: 13MP + 2MP (profundidade) + 5 MP (ultra wide)

Conectividade: WiFi b/g/n + BT 4.2 + 4G

Conector: USB Tipo C, entrada para fone P2

Bateria: 4.000 mAh

Cores: Midnight Blue e Pearl White

Sistema operacional: Android 10

POSITIVO TECNOLOGIA

A Positivo Tecnologia é uma empresa brasileira de hardware e software que fabrica e comercializa computadores, celulares, tablets, acessórios, servidores, soluções para casas e escritórios inteligentes, além de tecnologias educacionais. Faz parte do Grupo Positivo, conglomerado de empresas com atuação nos segmentos educacional, editorial e gráfico. Foi fundada em maio de 1989. Possui sede administrativa em Curitiba (PR), quatro fábricas no Brasil, além de presença na Argentina, Quênia, Ruanda, China e Taiwan. O portfolio de marcas próprias e representadas é composto por Positivo, Positivo Casa Inteligente, Positivo BGH, Quantum, VAIO, Anker, 2A.M. e Accept. Para informações adicionais, acesse www.positivotecnologia.com.br.

Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo consumidor ao invés de foco na concorrência, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo e Alexa são alguns dos produtos e serviços pioneiros da Amazon. Para mais informações, acesse amazon.com.br/imprensa. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail imprensa@amazon.com

Amazon Prime

Com mais de 150 milhões de membros pagantes em todo o mundo, Amazon Prime é um programa com uma combinação incomparável de benefícios de compras e entretenimento. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo Brasil em milhares de produtos elegíveis, sem valor mínimo de compras, e também acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. Além disso, oferece filmes e séries de sucesso no Prime Video, mais de 2 milhões de músicas no Prime Music, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em um única assinatura por apenas R$ 9,90 ao mês, ou R$ 89 ao ano, podendo ser cancelado a qualquer momento. Novos clientes podem experimentar gratuitamente por 30 dias em www.amazon.com.br/prime