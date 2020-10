Motorola lança o primeiro moto g com velocidade 5G no Brasil

A família moto g sempre trouxe especificações premium para a categoria intermediária, levando inovação e experiências incríveis para um número maior de pessoas. Hoje, a empresa anuncia o lançamento do moto g 5G plus no Brasil, o primeiro smartphone da família moto g com tecnologia 5G¹, que traz a velocidade da nova rede para mais consumidores.

Além de conectividade ultrarrápida para baixar filmes em segundos e jogar partidas on-line com baixa latência, o moto g 5G plus inova mais uma vez, ao trazer para o mercado brasileiro a câmera selfie frontal dupla com ultra-wide2; performance incrível com 8 GB de memória RAM; a primeira tela CinemaVision da família moto g com taxa de atualização de 90 Hz, uma superbateria de 5.000 mAh, além do carregador Turbo Power.

O moto g 5G plus traz o primeiro sistema de câmera selfie dupla com um sensor ultra-wide, que enquadra quatro vezes mais2. Seu segundo sensor de 16 MP utiliza tecnologia Quad Pixel com quatro vezes mais sensibilidade à luz para fotos mais claras em condições de pouca luz.

O sistema Quad Câmera do moto g 5G plus oferece um sensor ideal para cada clique. A câmera traseira, de 48 MP3, conta com tecnologia Quad Pixel e quatro vezes mais sensibilidade à luz, o que permite fotos nítidas e brilhantes, mesmo em ambientes com baixa luminosidade. A lente ultra-wide enquadra quatro vezes mais2, sem deixar de fora nenhum detalhe. O sensor de profundidade agrega fundos borrados de qualidade DSLR às fotos. E, para registrar os detalhes, o sensor macro permite ao usuário chegar cinco vezes mais perto do objeto, em comparação com uma lente regular.

Em ambientes com pouquíssima luz, basta mudar para o modo Night Vision para revelar mais detalhes. Ao combinar vários quadros a diferentes exposições, é possível obter fotos nítidas e realistas com uma clareza incrível e cores mais fiéis. O recurso está disponível tanto na câmera traseira quanto na câmera selfie.

A tela CinemaVision Full HD+ de 6,7 polegadas do moto g 5G plus oferece uma visualização cinematográfica, além de certificação HDR10 para que o usuário possa curtir seus filmes, programas e fotos em cores vívidas e verdadeiras com brilho e contraste melhorados. Essa é a primeira tela CinemaVision da família moto g. Com proporção 21:9, o aparelho oferece conforto e elegância, e se encaixa facilmente na mão.

Com uma taxa de atualização de tela de 90 Hz, cada vez que o usuário arrastar, deslizar ou navegar, terá movimentos suaves para acessar aplicativos e páginas da internet, além de uma experiência de jogos mais fluida. A taxa de atualização mede o quão rápido o display é capaz de se atualizar – nesse caso, são 90 vezes por segundo. A tela do moto g 5G plus oferece ainda o recurso Gametime, que garante uma experiência mais imersiva e fluida para games, pois bloquea interrupções e oferece acesso fácil a apps e ferramentas que turbinam os jogos.

Moto g 5G plus

O moto g 5G plus possui a avançada plataforma móvel Qualcomm® Snapdragon™ 765, que integra a velocidade do 5G com o Sistema Modem RF Qualcomm® Snapdragon™ X52, que propicia um desempenho excepcional nas situações mais exigentes. Além disso possui inteligência artificial para selecionar experiências de primeira qualidade, incluindo entretenimento, câmeras inteligentes múltiplas, e uma bateria para o dia inteiro. E conta ainda com 8 GB de RAM e 128 GB5 de armazenamento interno.

Mas de que adianta todo esse desempenho sem uma superbateria que acompanhe o ritmo do usuário? É por isso que o moto g 5G plus vem com uma poderosa bateria de 5000 mAh que oferece dois dias de uso4. Quando necessário, o carregador TurboPower™ de 20 W garante horas de energia com apenas alguns minutos de carga.

O relacionamento com o Google reafirma o compromisso da Motorola de proporcionar a melhor experiência possível para seus consumidores no quesito software. A empresa continua a desenvolver uma estreita integração com os serviços Google. Como em todos os aparelhos Motorola, o Google Fotos é o aplicativo nativo para fotos. Isso significa armazenamento sem limites para todas as fotos, com backup automático e acesso, edição e compartilhamento em qualquer lugar.

O moto g 5G plus também vem com My UX, que inclui todas as Experiências Moto que os usuários conhecem e adoram, bem como uma variedade de novos recursos customizáveis. O My UX oferece ao usuário configurações customizadas e controles avançados para música, vídeos e jogos. Os usuários podem criar seus próprios temas, escolher fontes, cores e formas de ícones únicas, para deixar seu aparelho verdadeiramente único.

Disponibilidade e preços

O moto g 5G plus estará disponível a partir de 22 de outubro e será vendido exclusivamente pela Claro com uma oferta especial de lançamento: 21 parcelas de R$ 89,90 no Combo Multi 30 + 30 GB*. Hoje, o aparelho tem hoje compatibilidade somente com a rede 5G DSS da Claro e funcionará nas futuras frequências da tecnologia 5G que serão implementadas no País.

Os usuários da operadora poderão usar seu pacote de dados atual, sem custos adicionais, no plano contratado. A rede já está disponível em algumas das regiões com maior demanda de tráfego em São Paulo (Paulista, Jardins, Campo Belo, Vila Madalena, Pinheiros, Itaim, Moema, Brooklin, Vila Olímpia, Cerqueira César, Paraíso, Ibirapuera, Santo Amaro e Berrini) e Rio de Janeiro (Ipanema, Leblon, Lagoa e por toda a orla, do Leme à Barra da Tijuca, passando por Jardim Oceânico, Joá, São Conrado e Copacabana).

O aparelho, com configuração da Claro, também poderá ser encontrado no site oficial da Motorola e nas MotoStores localizadas nos principais shopping centers do país, com preço sugerido a partir de R$ 2.999.

Motorola

Para informações completas e especificações, acesse nosso site https://www.motorola.com.br/. Imagens disponíveis aqui (ao baixar imagens ou vídeos você concorda com nossos termos de licenciamento).