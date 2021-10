Quanto que um vendedor de carros ganha por mês?

Está interessado na atuação como vendedor de carros mas, não sabe o quanto pode ganhar? Ou até mesmo, se de fato vale a pena investir nessa carreira?

Você chegou ao lugar certo pois, neste artigo iremos responder todas essas dúvidas. Bem como, dar dicas para se tornar um bom vendedor. Então, continue lendo e descubra agora mesmo por que aposta na venda de veículos!

Quanto que um vendedor de carro ganha por mês?

Foto de Andrea Piacquadio no Pexels

Em média, um vendedor de carros poder ganhar por mês entre R$ 2.653,00 a R$ 4.908,00, segundo dados do site VAGAS. Mas, a remuneração varia muito de acordo com a atuação em si do profissional.

Afinal de contas, é possível trabalhar tanto em concessionárias, quanto de forma autônoma. No primeiro caso, os ganhos ficam limitados aos valores descritos acima – em grande parte dos casos.

Enquanto de forma autônoma, você tem chances de lucrar muito mais. Desse modo, torna-se possível atua mesmo lucros na casa dos 5 dígitos (x.xxx). Já imaginou lucrar tudo isso?

Se você busca uma grana extra, esse também é uma opção viável de fonte de renda. Apesar de um tempo menor de dedicação, é possível ter lucros a partir de cerca de 1700,00 reais. Um valor bem acima do salário-mínimo no país.

Mas é claro, que as habilidades e competências do profissional também determinam seus ganhos. Por isso, é essencial buscar uma capacitação seja ao se tornar vendedor em tempo integral. Tanto quanto, apenas nas horas vagas!

Vale a pena ser vendedor de carros?

O mercado de venda de carros é bastante competitivo e ao mesmo tempo, bastante rentável. Existe espaço para diversos profissionais, mas é claro, você precisa encontrar formas de se destacar.

Para isso, é importante desenvolver não apenas técnicas de vendas. Como também, desenvolver sua comunicação e cordialidade. Afinal de contas, o atendimento também é um fator essencial para converter uma venda.

Entender bem de automóveis é fundamental também. Isso porque você precisa dominar essa arte para quebrar qualquer tipo de objeção que o cliente apresente, como um bom vendedor de carros.

Além de saber identificar o perfil do público-alvo ideal de cada modelo de automóvel a venda. Junte essas suas capacidades e estude sempre sobre o modelo a venda que você com certeza, irá se destacar.

Com isso, conseguindo lucrar bastante pois, esse é um mercado com alto retorno. Seja trabalhando por si mesmo ou através de empresas. Mas lembre-se, o atendimento no pós-venda também pode auxiliar sua carreira.

Uma vez que sua disposição mesmo após fechar um negócio, irá encantar os clientes. Garantindo assim, que eles comprem com você novamente ou façam boas indicações destes a potenciais novos compradores!

Como se tornar um vendedor de carros?

Então, agora que você já sabe quanto ganha e se vale a pena, que tal dicas de como atuar nessa profissão? Uma coisa é certa, para ganhar dinheiro com a venda de carros você precisa estudar!

A qualificação profissional é um investimento importante em qualquer área. Não pense que apenas cursos com faculdades precisam de uma formação, em toda atuação o estudo é um diferencial!

Com um bom curso, você irá aprender técnicas de vendas únicas e essenciais para ser um excelente vendedor de carros de primeira.

Pois, isso dará a você a confiança necessária para realizar vendas independentemente dos valores praticados. Já que você aprenderá sobre persuasão, marketing e outras técnicas incríveis.

3 pontos essenciais para se tornar um bom vendedor

Aprenda a ler seus clientes: entender as necessidades do comprador é essencial para realizar uma venda. Para isso, você precisa escutá-lo e dar atenção a tudo que ele te fala. Bem como, tirar todas as dúvidas e questionamentos que ele apresentar nas negociações. Dessa forma, você demonstra que tem interesse genuíno em ajudá-lo ao mesmo tempo que vai saber exatamente como quebrar suas objeções e trazer as melhores opções de carros a ele; Domine aquilo que vende: não basta apenas entender de carros em geral, estude os modelos que você está vendendo. Isso porque cada modelo tem suas características únicas que são seu diferencial. Portanto, um vendedor de carros precisa conhecer a fundo cada veículo que comercializa para falar sobre ele com total segurança; Estude além do básico: entender alguns conceitos básicos de mecânica podem ajudar e muito um vendedor de carros. De modo que ele entenda mais sobre desempenho e capacidade do produto, sabendo indicar as melhores opções de acordo com as necessidades que o cliente apresenta. Além disso, estudar sobre acessórios e equipamentos tendência pode ajudar a vender mais ao indicador a compatibilidade deles com cada modelo de carro.

As dicas dadas neste conteúdo foram úteis? Conte para nós nos comentários e compartilhe-o com seus amigos.

Foto de Gustavo Fring no Pexels (Capa)