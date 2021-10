Investir em marketing digital é fundamental no dias de hoje para o seu negócio. Para isso, você precisa saber como fazer SEO.

São técnicas que utilizamos para melhorarmos o engajamento e o número de visita nas nossas páginas e sites.

Então, continue lendo o artigo até o final, pois iremos dar algumas dicas de como aumentar o número de visitantes na sua página e como fazer SEO.

O que é SEO e como fazer corretamente?

Photo by Alizée Baudez on Unsplash

SEO é uma ferramenta e uma estratégia de marketing digital, muito utilizada nos dias de hoje.

Toda vez que você pesquisa alguma coisa na internet, no Google, ou demais sites de busca, você vê as respostas em uma ordem.

Geralmente, as primeiras respostas são as que se dão melhor, pois são as que as pessoas veem primeiro.

Por isso, é importante para um site tentar ter uma colocação boa nos sites de busca, para ter uma maior exposição.

Além disso, uma pesquisa já indicou que a grande maioria das pessoas não passam da primeira página dos sites de busca.

Portanto, SEO, que significa Search Engine Optimization, é uma ferramenta de otimização desses sites de busca.

São as técnicas e indicadores que determinam o ranking das páginas no Google, de acordo com a pesquisa feita.

Ou seja, são algoritmos que determinam qual página aparece primeiro e o que faz a página estar na primeira página ou não.

Por isso, para um bom marketing digital, você deve estudar quais são esses critérios para saber o que você precisa fazer para a sua página ficar bem ranqueada.

1. Capriche na escolha da palavra-chave

Quando você cria um conteúdo para o seu site ou para o seu blog, a primeira coisa a se pensar é na palavra-chave.

Para isso, você deve pensar na pessoa que você quer atrair com esse conteúdo que você está gerando.

O que ela precisa? O que ela está procurando? E o que ela pesquisa no site de busca para encontrar o que precisa?

Pois, essa palavra-chave que você escolher precisa estar presente em uma boa porcentagem do seu conteúdo para que você tenha uma boa colocação.

2. Faça um conteúdo de qualidade

Acredite se quiser, o Google consegue, através das ferramentas de SEO analisar a qualidade do conteúdo que você está postando.

Portanto, quanto mais original for o seu conteúdo, melhor para o seu site. Por isso, nada de copiar conteúdo de outros sites.

Hoje em dia, muitos sites produzem conteúdos muito parecidos, e o Google sabe reconhecer quando tem um conteúdo original, e dá o seu devido destaque.

Além disso, quando você produz um conteúdo de qualidade, você gera compartilhamento e like, e o Google também vê isso e melhora a sua página no ranking.

3. Deixe a sua URL otimizada

Muitas pessoas focam nas palavras chaves ao longo do texto e acabam deixando de lado a URL, e ela é muito importante.

Primeiro, é importante ter uma URL limpa, ou amigável, que seja simples e fácil para as pessoas pesquisarem e encontrarem.

Além disso, o ideal é que ela seja curta, e que ela inclua a principal palavra-chave escolhida para a sua página, para o seu negócio.

4. Links internos

Essa é uma outra tática muito usada, e que traz muitos resultados. Ela consiste em você colocar links nos seus textos, para outras páginas dentro do seu site.

Ou seja, você faz um texto no seu blog, mas cita algo que pode ser visto em outro texto no mesmo blog.

Isso faz com que a pessoa passe mais tempo no seu site, indo de um conteúdo a outro. E isso faz com que a autoridade do seu site aumente.

Com isso, você se torna mais relevante para os sites de busca, de acordo com o maior tempo que as pessoas passam no seu site.

5. Linkagem externa

Além do link interno, fazer linkagem externa pode aumentar muito a autoridade do seu site, chamados também de backlinks.

Pois, é ter linkagem para o seu site, em outros sites de áreas parecidas com a sua. Então, o Google entende que o seu link está sendo indicado por outros.

E se a sua página está sendo indicada por outras, então é porque é de qualidade e autoridade no assunto.

Conclusão

Então, agora você sabe tudo sobre como fazer SEO e quais as vantagens de se pensar nessas técnicas.

O seu site ganha mais visibilidade, atraindo mais visitantes, que podem se transformar em clientes, aumentando o seu lucro.

E aí, esse artigo lhe ajudou? Se sim, deixe aqui seu come

Photo by Myriam Jessier on Unsplash ( Capa )