Novos sabores de pizzas veganas chegam ao cardápio da Kadalora

Com forte presença entre o público vegano, a rede de pizzarias Kadalora apresenta a partir de hoje quatro novos sabores de pizzas veganas ao cardápio. As novidades, disponíveis em todas as lojas da rede em São Paulo. Com valores a partir de R$53,90, os lançamentos podem ser encontrados no app da rede, Kadalora Pizzaria, disponível para IOS e Android, além das marketplaces, Ifood e Rappi.

Pizzas veganas

Combinações de sabores – Os lançamentos visaram atender pedidos antigos do público e também acrescentar novos ingredientes ao cardápio. Na linha de mais pedidos, chegam a Baiana Vegana (R$53,90), preparada com cheddar vegano, calabresa moída vegetal, molho de pimenta artesanal e cebola roxa e Frango Cheddar Vegana(R$53,90), preparada com frango vegano a base de vegetais, milho e cheddar vegano. Como acréscimo à uma linha mais gourmet dentro desta sessão do menu, as novidades são a Alcachofra Vegana (R$62,90), preparada com a flor da alcachofra previamente cozida e temperada, requeijão vegano, tomate cereja, manjericão e azeitona e Mix de Cogumelos (R$58,90). O menu vegano já faz parte do cardápio da rede há pouco mais de três anos. Com os lançamentos, somam-se no total nove opções veganas disponíveis.

REDE DE PIZZARIAS KADALORA

Fundada em 1992, a Kadalora começou como um pequeno negócio familiar, voltada apenas para delivery de pizzas, com a finalidade de atender o público do bairro do Butantã. Em 2003 com mudança na direção, iniciou-se a expansão da marca, reestruturando significativamente a administração, atendimento e qualidade dos produtos.

Em 2019, a rede também concretizou um grande passo, inaugurando em Maringá, região sul de país a primeira loja fora da capital paulistana. Só em 2020, a rede realizou a abertura de 4 unidades, totalizando 17 lojas. A palavra qualidade tem grande força para a Kadalora, fazendo com que a melhoria seja significativa em todos os setores diariamente.

“Kadalora Pizzaria”

A rede conta com aplicativo próprio, “Kadalora Pizzaria”, disponível para IOS e Android, que além de tornar mais ágil o atendimento, possibilita ao cliente acumular pontos para resgatar em novos pedidos. Também em 2020, o aplicativo passou por atualização, possibilitando o pagamento online. O cardápio da rede segue o lema de pizza para todos, com opções que vão desde sabores clássico, até criações da casa com a linha premium e variado cardápio vegano.

www.kadalora.com.br