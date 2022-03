Saiba como calcular os riscos de um investimento

Todas as formas de investir, por mais seguras que demonstrem ser, correm um certo risco de um investimento durante este processo, sendo algo que sempre deve ser levado em consideração e pensado em todas as ações.

Estes riscos são exatamente toda a incerteza e instabilidade nos processos de investimento, tendo cada vez mais preocupação em perder o que foi investido neste tempo, gerando um impacto de diferentes formas.

Este impacto pode ser extremamente prejudicial para empresas e negócios, gerando riscos consideráveis em cada ação feita, com isso a atenção em cada movimento e controle nestes investimentos é fundamental.

Dessa forma, as empresas devem se atentar e entender todo este processo de investimento, sendo necessário a aplicação desde uma empresa de câmeras de segurança até uma empresa de tecnologia

Assim, entendendo a necessidade destes investimentos e o quanto ter atenção nestes riscos é importante. Inclusive, os investimentos com maior risco costumam gerar mais lucros, e recompensar os negócios em uma maior rentabilidade neste meio.

Por isso, correr estes riscos pode ser uma ação considerável devido aos lucros e rentabilidade, mostrando o quanto é necessário que se entenda e saiba calcular cada ação em suas decisões, adotando uma estratégia e um controle neste processo.

Acompanhe a seguir o que são exatamente estes riscos de investimento, os diferentes tipos e características de cada um, e o quanto é fundamental calcular cada risco de investimento nas ações e estratégias de sua empresa.

O que são os riscos de investimento?

Os riscos de investimento são as possibilidades de não obter lucro em seu investimento, gerando uma preocupação no empreendedor, e em cada atitude a ser tomada em seu dia a dia.

Dessa forma, provocando esta preocupação em todos os meios possíveis, como exemplo em uma empresa de demolição, que ao decidir investir e estar presente no mercado de investimentos, acaba contando com os riscos em sua rotina de atividade.

Com isso, os investimentos que merecem mais atenção por ter um alto risco são as rendas variáveis, devido às suas oscilações em todo o processo, sendo necessário a adoção de estratégias e cuidado ao fazer esta ação.

Uma das principais dicas para realizar estes investimentos é investir de acordo com sua empresa e área de conhecimento, tendo uma maior noção do mercado e de todo o momento atual, diminuindo e tendo um controle maior sobre estes riscos.

Assim, como exemplo uma empresa deinstalações elétricas, que ao realizar estes investimentos e focar nas ações em sua área de conhecimento e atuação, tem chances maiores de êxito nos seus investimentos como um todo.

Veja abaixo os principais riscos que devem ser levados em conta neste processo, e como o entendimento destes deles diferencia e melhora a estratégia das empresas.

Conheça os principais riscos de investimentos

Os riscos fazem parte e estão no dia a dia de todos os investidores, é praticamente impossível fazer investimentos sem o mínimo risco neste processo, mas a principal forma de conter estes obstáculos é entender e conhecer cada um.

Dessa forma, evitando situações e momentos complicados para as empresas, sendo algo a ser levado em conta para empresas de diversos ramos, como exemplo empresa de segurança do trabalho, de contabilidade, e muitas outras.

Acompanhe a seguir os principais riscos em todos os investimentos, sendo eles:

Risco de crédito

O risco de crédito nada mais é do que emprestar seu dinheiro a empresas, sendo um processo simples conforme a sua definição, mas os transtornos em toda esta movimentação podem ser diversos, tendo a possibilidade de a empresa não devolver este dinheiro emprestado.

Desse modo, esta possibilidade é possível devido à falta de garantia em todo este processo de empréstimo, por isso ter atenção e pesquisar todo histórico de movimentação da empresa são processos fundamentais nesse investimento.

Risco de liquidez

Este risco pode ser definido através da forma como o investidor não consegue resgatar seu investimento quando necessário, como exemplo ao fazer este resgate para a construção de casas ou outras prioridades.

Dessa forma, gerando uma extrema preocupação devido a esse possível transtorno e a forma como esta característica pode afetar seu negócio e seus planos.

Assim, causando preocupação e atenção em todo este processo de resgate antecipado do seu investimento, sendo gerada uma situação de risco em todo este negócio.

Risco de mercado

O risco de mercado engloba praticamente a todos, devido a sua variação e por estar diretamente relacionado à economia, estes riscos geram impacto para todos que fazem parte do meio.

Dessa forma, estes riscos estão ligados a todas as variações de preço em mercadorias, materiais e produtos, além do câmbio e todas as taxas de juro, afetando diretamente desde um negócio local até uma administradora de condomínios.

Risco de operação

Por mais que seja um risco mais complicado de acontecer devido a forma como é realizado, ele está associado a fraude ou falha em todo o processo de operação das empresas, colocando em risco todo o meio e investimentos de cada um.

Assim, sendo necessário ter atenção em todos os riscos que compõem o mercado, se adaptando e tendo conhecimento de cada um para um investimento com menor possibilidade de riscos.

Dessa forma, possibilitando movimentações e investimentos precisos, com uma vantagem sobre todo o mercado e o meio envolvido. Veja a seguir como funciona o cálculo neste processo para uma maior compreensão destes investimentos.

Como funciona o cálculo da taxa de riscos

A maior parte de toda a análise do mercado pode ser feita através deste cálculo e do estudo e entendimento do meio, conhecendo desde uma empresa de instalação de câmeras até uma empresa de economia.

Através deste conhecimento são gerados benefícios variados, por exemplo:

A facilitação do momento ideal de investir;

Qual segmento investir;

Como trabalhar esse investimento;

Entre outros diversos fatores.

O cálculo usado por muitos investidores é chamado CAPM (Capital Asset Pricing Model). Destina-se a analisar a relação entre o risco e o retorno esperado de um investimento para atribuir um preço aos ativos de risco. A fórmula do CAPM é:

E(R) = Rf + β (Rm-Rf)

E(R) é o retorno esperado, RF é a taxa livre de risco, β é o índice beta que representa o risco associado ao investimento e RM é a taxa de retorno de mercado.

Para uma taxa de juros zero, você considerará a taxa de retorno de um investimento livre de risco, como uma tesouraria da Selic ou uma poupança. Este valor é o valor mínimo considerado para os retornos esperados.

O modelo também utiliza a rentabilidade de todo o mercado. Por exemplo, você pode usar a rentabilidade do índice Bovespa para um período selecionado.

Beta é um índice que correlaciona a direção do investimento de acordo com as mudanças do mercado, por exemplo, o risco do investimento quando comparado às mudanças na Bovespa.

Para o cálculo do Beta, é utilizada a variação conjunta do ROI e do mercado. Para fazer isso, pegue a covariância entre os dois retornos e dividida pela variância do mercado.

O beta utilizado neste cálculo é sempre positivo, pois analisa os investimentos que seguem o risco de mercado. Levando em consideração todos estes índices e movimentação positivas.

O cálculo de um índice de risco fornece uma base para o risco de um investimento que você pretende fazer com base nos retornos esperados. Veja o exemplo abaixo para uma fácil compreensão e uso deste cálculo:

Neste exemplo, é tratada a Taxa Selic como livre de risco em 6,5%, o retorno de mercado é de 12% e o Beta é de 1,2%. Assim, aplicando a fórmula temos:

E(R) = 0,065 + 1,2 x (0,12 – 0,065) = 0,131

Neste exemplo, o retorno esperado deve ser de 13,1%, dadas as condições.

Após conhecer e entender todo o funcionamento deste cálculo, veja formas de o investidor – seja uma empresa que faz instalação de para raios ou qualquer outra- amenizar os riscos e ter um controle maior em seus investimentos.

Como amenizar esses riscos

O melhor meio para a diminuição dos riscos será entender o porquê de estar correndo esses riscos, conseguindo identificar e neutralizar os riscos através deste entendimento, reparando as áreas necessárias e se antecipando diante as ações.

Seguir estas dicas fazem a diferença e garantem um certo destaque em cada investimento feito, veja outras formas de amenizar e ter controle em cada investimento realizado.

Evite investir em ativos líquidos com prazo maior;

Não invista em empresas em riscos;

Tenha um pé atrás com as ações;

Avalie o balanço patrimonial.

Seguindo todos os pontos que foram levantados neste artigo, certamente seu investimento será melhor executado, evitando possíveis problemas e dores de cabeça no futuro. Lembre-se, mexer com dinheiro requer atenção e bastante cuidado.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.

Imagem de TheInvestorPost por Pixabay