Tradicional Hamburgueria inova no cardápio, e cria aplicativo próprio de delivery

Gelato de Caramelo Salgado, hambúrgueres vegetarianos e uma sobremesa dedicada aos apaixonados por chocolate são algumas das novidades.

A hamburgueria em São Paulo está investindo pesado em sua nova unidade na JK, próximo ao Parque Ibirapuera. Em meio a pandemia, empresários da tradicional Hamburgueria Milk & Mellow, que está comemorando 45 anos esse ano, celebram a criação de seu aplicativo próprio de delivery, disponível para o público .O app, disponível para iOS e Android, traz o clássico cardápio das lojas e suas novidades.

Entre as novidades no cardápio: JK Burger, com duplo cheese cheddar, picles e maionese rosa; Mini Burgers, combo com Xsalada, Xbacon, Xcebolafrita, acompanhado de batata chips, Waffle Sweet Bacon, com bacon, ovo e mel e Whaffle de chocolate com gelato.

Também no cardápio outros três lançamentos de dar água na boca – disponíveis em todas as unidades: Gelato de Caramelo Salgado e Gelato de Chocolate Absoluto (zero lactose e zero açúcar) nas versões taça ou milkshake e Bananacream, um smoothie denso.

Para aqueles que tanto prestigiaram e frequentou a casa, clássicos que nunca saem da moda, como o Beirute Stan (filé mignon, queijo prato, ovo, tártaro, alface, tomate e orégano) e o Beirute Ollie (filé de frango, queijo prato, creme de milho, tomate e orégano), inspirados nos nomes dos atores protagonistas da dupla Laurel Stan e Oliver Hardy (O Gordo & O Magro), que marcaram uma geração de fãs e inspiraram a criação de Milk & Mellow. Além de, é claro, os milkshakes mais premiados pela crítica paulistana acompanhados do cheesesalada com o hambúrguer clássico – o atual hambúrguer raiz.

Milk & Mellow

A Milk & Mellow possui duas unidades. A JK fica na av. Presidente Juscelino Kubitschek, 101, na Vila Nova Conceição. Seu delivery funciona de terça a domingo, das 11h à 0h; e o drive-thru, das 11h às 20h. Telefone: (11) 4118-7878.

A Milk & Mellow da av. Cidade Jardim, 1.085, atende de segunda a domingo, das 12h às 20h, através do Drive Thru. Telefone: (11) 3168-4516.

Durante a fase vermelha, a Milk & Mellow segue as regras do Plano SP, permanecendo com seu atendimento presencial suspenso. A reabertura ocorrerá de acordo com as determinações do poder público.