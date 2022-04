DELICIOSO RECHEIO PARA BOLO DE ANIVERSÁRIO

O recheio para bolo de aniversário é o ingrediente essencial para dar aquele toque especial em qualquer tipo de receita.

E se você está procurando formas de fazer um delicioso recheio para bolo, então fica ligada(o) que neste artigo te ensinamos como preparar esta receita de dar água na boca.

A receita que trazemos aqui hoje, é bem versátil, sendo ideal para a preparação de praticamente quaisquer tipos de massas de bolo. Então certamente você já deve imaginar o delicioso resultado final, não é? 😋

É importante lembrar que este recheio para bolo de aniversário não leva mais que alguns minutos. No entanto, é importante ficar atento a alguns cuidados básicos e seguir todos os passos à risca, pois isso influencia diretamente no sabor e textura do ingrediente.

Portanto, a seguir confira algumas dicas indispensáveis para incrementar ainda mais a cremosidade do seu bolo de aniversário.

Mas o fato é que, ele pode ser usado tanto em bolos de casamento, servido em temperatura ambiente ou gelado, como também aos populares bolos no pote. É você quem escolhe!

Agora, mãos à massa!

Receita tradicional de recheio para bolo de aniversário: como fazer?

Leite condensado, suco em pó e chantilly, é apenas isso que você precisa para fazer uma deliciosa receita de recheio para bolo simples ou mais requintado.

Antes de prosseguir com o passo a passo, saiba que não é preciso utilizar emulsificante e nem corante para dar aquela cor característica ao nosso recheio.

Isso porque, é o próprio suco em pó (ou pó específico para sorvete) que trará a tonalidade do seu recheio para bolo caseiro, o que em outras palavras significa que você terá gastos mínimos se comparados a receitas mais complexas, que tal?

Além disso, outra vantagem desta deliciosa receita de recheio para bolo de aniversário é que ela não derrete, amolece ou escorre no bolo, você pode fazer isso sem se preocupar, pois é uma garantia de sucesso para sua empresa.

Entretanto, se você faz bolos para vender, experimente adicionar esse recheio ao seu cardápio e veja como isso causa um grande impacto nas suas vendas.

Recheio para bolo de aniversário muito fácil

O bolo de aniversário é aquele tipo de receita que esperamos um ano inteirinho para preparar. Por isso, nada mais justo que fazer um delicioso recheio para bolo de aniversário que vale a pena cada esforço.

Fora isso, esse é aquele tradicional creme com leite condensado que todo mundo adora.

Despertamos seu paladar, não foi? Então confira um passo a passo bem simples para fazer uma saborosa opção de recheio para bolo.

Ingredientes

125 ml de chantilly gelado;

1 lata ou 395g de leite condensado;

2 colheres de sopa de pó para sorvete ou 1 sachê de suco em pó (de preferência Tang) do sabor de sua preferência.

Modo de preparo

No dia anterior à preparação do seu recheio para bolo de aniversário, reserve a caixinha de chantilly na geladeira de um dia para o outro. Também é importante deixá-la no freezer por pelo menos 30 minutos antes de usá-la;

Na tigela da batedeira, adicione de uma só vez o conteúdo do suco em pó ou as duas colheres de pó para sorvete junto do leite condensado;

Misture bem os ingredientes e bata por aproximadamente 1 minuto;

À medida que o creme estiver sendo batido, adicione aos poucos o chantilly. É importante saber que não se pode adicionar tudo de uma só vez, pois isso pode desandar seu recheio para bolo;

Continue batendo por aproximadamente 4 ou 7 minutos até que se alcance uma textura mais consistente;

Por fim, aplique sobre o bolo de aniversário ou a cubra com plástico filme e a armazene na geladeira para conservá-la.

Conclusão

Como visto, é possível fazer uma deliciosa receita de recheio para bolo de aniversário de um jeito bem fácil. Tudo que você precisa é de apenas alguns ingredientes e os recipientes certos para fazer este saboroso aperitivo.

Além disso, esta receita é a combinação perfeita para encantar todos aqueles que a experimentam. Por isso, é uma boa aliada ao seu cardápio.

E aí, o que você achou dessa sugestão? Conte nos comentários!

Além disso, acompanhe o nosso blog para conferir mais dicas sobre o mundo da confeitaria. Tudo através da tela do seu celular ou computador!