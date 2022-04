12° Festival Gastronômico Rural é atração em São José dos Campos com tributo a Marília Mendonça

Evento, que terá entrada gratuita, contará com comidas típicas do interior mineiro, mini fazenda e café da manhã.

São José dos Campos se prepara para receber o Festival Gastronômico Rural. O evento, que já virou tradição na região, contará com inúmeros pratos do interior, além de cervejas artesanais, chopp e cachaça. Uma mini fazenda também fará parte do festival com uma exposição espetacular, como também uma área kids para o entretenimento infantil.



O festival, que promete superar as expectativas, acontece a partir desta sexta-feira (8) até domingo (10) na Usina ADC Parayba, localizada na calçada do Parque da Cidade, na curva do ‘S’, em São José dos Campos, com entrada gratuita.

Comidas Típicas



Diversos pratos serão oferecidos neste festival, entre eles, galinhada, baião de dois, feijão tropeiro, arroz carreteiro, porcada e torresmo, costela defumada, torresmo de rolo, costela de chão, comida tropeira, carne na lata, pão com linguiça, pastel, milho e derivados e muito mais. Tudo isso através dos chefs Rose Furtado, Dindo, Daniela, Marines, Patrícia Sally, Carlos Renan e Adriele.

Doces e café da manhã



O festival não poderia deixar de ter os maravilhosos doces caseiros, doces de cortes (em pedaços) e o tradicional churros, que farão parte desse cardápio irresistível.

O evento também terá um café da manhã, que será disponibilizado apenas no sábado (9) e domingo (10) das 8h às 11h para quem quiser curtir o festival logo cedo.

Programação musical

Sexta-feira (8/4) – 19h – Willian e Diego.

Sábado (9/4) – 19h – Tributo a Marília Mendonça.

Domingo (10) – 12h – Violeiros Gustavo e Giba Reis.

FESTIVAL GASTRONÔMICO RURAL



Quando: De 08 a 10 de abril de 2022.



Onde: Usina ADC Parayba (Av. Olivo Gomes, curva do ‘S’, na calçada do Parque da Cidade – Santana – São José dos Campos).



Horário: Sexta (8) e Sábado (9) das 11h às 22h e domingo (10) das 11h às 20h.