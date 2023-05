Feira Gastronômica Brasileira em São José dos Campos

O evento acontece no Parque da Cidade entre os dias 26 e 28 de maio com entrada gratuita.

Nos próximos dias 26, 27 e 28 de maio acontece mais uma edição da Feira Gastronômica Brasileira. O evento acontece no Parque da Cidade, das 12h às 22h, e promete o melhor da gastronomia em um só lugar. Além de atrações musicais como Marcos e Vinicius (sertanejo) e Glauber Nascimento das 13h às 16h



Parque Burle Max

A primeira edição da Feira Gastronômica Brasileira aconteceu há 8 anos e conseguiu reunir mais de cinco mil pessoas no Parque Burle Max em São José dos Campos.



Para esse ano, a empresária Katia Souza já calcula um aumento de 40% a mais no número de pessoas e expositores. A feira contará com 29 estandes de gastronomia com pratos típicos do Brasil, como costela de chão, galinhada e hambúrguer artesanal.



E ainda 40 espaços de artesanatos e lojas de roupas femininas, livros educativos e bolsas. No palco, shows com o melhor da MPB, rock e do sertanejo. “Ainda temos vagas para quem quiser expor seus produtos. A expectativa é atrair para essa edição mais de 10 mil visitantes”, completa

Feira Gastronômica do Brasil



Onde: Parque da Cidade (av. Olivo Gomes, 100, Santana, em São José dos Campos/SP)

Quando: dias 26, 27 e 28 de maio

Entrada gratuita

Mais informações via Instagram: @ feiragastronomicadobrasil