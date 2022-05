Making of – Agatha Moreira e Rodrigo Simas estrelam campanha de Dia dos Namorados da DZARM

Um dos casais mais queridos das telinhas, Agatha Moreira e Rodrigo Simas foram convidados pela DZARM para protagonizarem a campanha “Amores Urbanos”, que retrata, no agito da cidade, um amor que desperta a alma.

Agatha Moreira e Rodrigo Simas-Foto: Brazil News – Manu Scarpa

“Amores Urbanos”

Em fotos tiradas no Minhocão, espaço urbano palco das obras de Felipe Morozini – artista escolhido para criar a nova collab da marca – o casal aparece com as peças da coleção, que retrata a arte que está presente em nosso cotidiano, e é formada por peças cool, atemporais e no gender. Estampadas com as mesmas frases espalhadas pelo cartão postal de São Paulo: “eu me vejo em você” e “você mora dentro de mim”, que simbolizam o mood da coleção.

A nova collab poderá ser encontrada no site da marca dzarm.com.br e nas lojas físicas a partir do dia 26 de maio.

https://www.dzarm.com.br/

Dzarm

A Dzarm acredita na moda que cabe na vida das pessoas e no estilo que permite a expressão pessoal, sem esforço. Há 24 anos faz parte da Cia Hering, levando suas peças versáteis e atemporais para todo o Brasil, oferecendo uma jornada de compra phygital – está presente em mais de 2000 multimarcas, pop up stores e no universo digital. Com foco na alta qualidade, design e preço, a Dzarm se empenha em deixar um legado positivo no mundo, com coleções cada vez mais sustentáveis.

DZARM Shopping Center Norte – Tv. Casalbuono, 120 – loja 0210 – Vila Guilherme, São Paulo – SP, 02049-000

DZARM Shopping Morumbi – Avenida Roque Petroni Júnior, 1089 – Jardim das Acácias – CEP: 04707-900 São Paulo – SP