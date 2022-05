Fernanda Motta é destaque na amfAR em Cannes

A top brasileira brilhou no gala anual da amfAR, tradicional evento beneficente que ocorre simultaneamente ao Festival de Cinema de Cannes, na tarde desta quinta-feira (26), no Hotel du Cap – Eden – Roc, na cidade de Antibes.

Festival de Cinema de Cannes

Com carreira internacional de prestígio e reconhecida por sua trajetória mundo afora, a top cruzou o tapete vermelho com um look poderoso all white da marca internacional Monot (que tem exclusividade no Brasil pela curadoria especial da grife CJ Mares) mais joias Ara Vartanian e sandálias Alexandre Birman.

Na make, Fernanda optou por uma beleza clássica com produtos Eudora combinando com o mood da Riviera Francesa.

Fernanda Motta-Foto:Daniel Hinzgucker

Fernanda Motta

“Sempre uma honra comparecer e contribuir com organizações que possuem iniciativas sociais como a amfAR. Retornar a Cannes e ao baile este ano ganhou um significado ainda maior após os últimos dois anos, com destaque para causas voltadas à saúde e outros temas essenciais para a nossa sociedade ”, comenta Fernanda.

Fernanda Motta-Foto:Daniel Hinzgucker

amfAR

Nesta edição, assim como nos anos anteriores, o baile reúne celebridades e personalidades mundiais importantes em prol da arrecadação de fundos no apoio para pesquisas e incentivo na luta contra a Aids.

Ficha técnica Fernanda Motta (amfAR):

Stylist: Thiago Biagi (@thiagobiagi)

Look: Mônot (@monotofficial) para CJ Mares (@cjmares)

Shoes: Alexandre Birman (@alexandrebirman)

Joias: Ara Vartanian (@ara_vartanian)

Beleza: Elisa Rampi (@elisarampi)Fotos red carpet Fernanda Motta: Daniel Hinzgucker (@hinzgucker)

Fotos Fernanda Motta no Hotel: Gabriele di Martino (@gabrieledimartino)