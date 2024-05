Banco Mercantil apresenta lucro líquido de R$ 165 milhões no primeiro trimestre, crescimento anual de 142%

● O ROAE dos últimos 12 meses atingiu a marca de 34,7%.

● Carteira de crédito atingiu a marca de R$ 14,9 bilhões e aumento de 22,3% na comparação com o 1T23.

● Inadimplência acima de 90 dias encerrou em 2,5%, com queda de -0,23 p.p. em relação ao 1T23, confirmando ser uma das menores do mercado.

● Receitas de Prestação de Serviços chegaram a R$ 160 milhões, configurando aumento anual de 20%.

O Banco Mercantil (B3: BMEB3, BMEB4), instituição financeira com foco no público 50+, anuncia os resultados do primeiro trimestre de 2024. A instituição registrou lucro líquido trimestral de R$ 165 milhões e crescimento de 142% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Estes números dão continuidade ao cenário apresentado em 2023, ano em que a empresa celebrou oito décadas no mercado e resultados recordes.

Entre outros indicadores, destaque para a carteira de crédito, que chegou a R$ 14,9 bilhões no primeiro trimestre de 2024 e crescimento de 22,3% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Esta expansão foi impulsionada pela forte originação de crédito consignado no período. A instituição encerrou o trimestre com 8,2 milhões de clientes, o que equivale a um aumento de 22% na comparação com o mesmo período em 2023.

Para o Banco Mercantil, o público 50+ vem se mostrando cada vez mais engajado e envolvido com a digitalização do setor. “Ao avaliarmos nossa base de clientes hoje, 50% já possui operação de crédito. A originação de contratos de crédito no primeiro trimestre via canais digitais (aplicativo e WhatsApp) totalizou 62% do total. Além disso, 60% dos novos clientes aderiram ao app do banco logo no primeiro contato”, destaca Gustavo Araújo, CEO da instituição.

Outro destaque está na taxa de inadimplência acima de 90 dias, que teve queda de -0,23 p.p. em relação ao 1T23, atingindo 2,5%, uma das menores do mercado. Já as Receitas de Prestação de Serviços (tarifas, cartões, seguros, entre outros) chegaram a R$ 160 milhões no 1T24; um aumento de 20% em relação ao mesmo período em 2023. Hoje, 54% dessa receita é originada por Seguros e Assistências, seguidos por Tarifas, com 35%.

“O mercado tem nos mostrado que estamos no caminho certo ao diversificar a geração de receitas do Banco Mercantil a partir de um portfólio diferenciado de produtos e serviços, especialmente pensados e desenvolvidos de acordo com o perfil e demandas específicas dos nossos clientes”, explica Paulino Rodrigues, CFO do Banco Mercantil.

O Índice de Basileia encerrou o trimestre em 17,1% e aumento anual de 0,7 p.p., enquanto o Retorno Sobre o Patrimônio Líquido Médio (ROAE na sigla em inglês) chegou a 34,7%, com aumento de 16,9 p.p em relação ao 1T23.

O Banco Mercantil (B3: BMEB3, BMEB4) vem passando por uma importante transformação nos últimos anos, pautada pelo investimento em inovação, dados, tecnologia e pessoas. Contando com mais de 8,2 milhões de clientes, o banco mineiro tem foco no público com 50 anos ou mais, e carrega em seu DNA o propósito de oferecer a seus clientes uma experiência única.

Sustentado por seus talentos, o crescimento dos números vem acompanhado de posições de destaque nos rankings de melhores empresas para se trabalhar em Minas Gerais e na 5ª colocação dos maiores pagadores de benefícios previdenciários do país.

O Banco atingiu o patamar de excelência na pesquisa NPS (Net Promoter Score), que fornece informações sobre fidelidade dos clientes e seu grau de satisfação com produtos e serviços, apurada de forma contínua. A instituição possui uma rede com mais de 300 pontos de atendimento distribuídos em 180 cidades pelo país.

