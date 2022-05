EATON comemora 65 anos de Brasil com estratégia focada em transição energética, sustentabilidade e digitalização

A EATON celebra 65 anos de Brasil, com uma trajetória que teve início em São José dos Campos (SP) com a inauguração da primeira fábrica da multinacional fora dos Estados Unidos. A unidade nasceu para atender as demandas locais de uma grande montadora americana na produção de válvulas de motor e, ao longo das últimas décadas, ampliou a atuação dos negócios na região para fornecer suas soluções automotivas aos mercados americano, europeu e asiático.

EATON comemora 65 anos de Brasil

Atualmente, quatro plantas do país (Caxias do Sul, Mogi Mirim, São José dos Campos e Valinhos) desenvolvem e produzem soluções para o mercado automotivo e, uma fábrica em Porto Feliz e um escritório em São Paulo se dedicam ao portfólio para o setor elétrico. A EATON cresceu em solo brasileiro e reúne números e marcos relevantes nos mercados em que atua. Grandes montadoras de veículos comerciais, vocacionais e carros de passeio que são líderes do mercado automotivo são clientes da empresa, além da presença consistente no setor do agronegócio também. No segmento elétrico, fornece suas tecnologias para os mais diversos clientes, contribuindo para concessionárias de energia, redes de fast food, estádios, hospitais, emissoras de TV, usinas, mineradoras, shoppings, hotéis e centros de pesquisa.

Antonio Galvão, presidente Corporativo e grupo Veículos da EATON para a América do Sul

No ano em que completa 65 anos de Brasil, para acompanhar um mercado que está em constante evolução, uma estratégia sólida focada em três importantes macrotendências: transição energética, sustentabilidade e digitalização está norteando os negócios da multinacional a nível global e local. “A EATON, como uma empresa de gerenciamento inteligente de energia, tem o compromisso de impactar empresas e pessoas com soluções que sejam eficientes e sustentáveis. Por isso, está presente suportando os clientes nesta fase de transição da indústria, mas já com uma visão para o futuro e para as tendências em eletrificação e digitalização de produtos e serviços”, comenta Antonio Galvão, presidente Corporativo e grupo Veículos da EATON para a América do Sul.

O Grupo Veículos está focado na entrada e expansão de novos mercados e, por isso, desenvolveu pilares de crescimento para suportar as demandas tradicionais do setor e avançar nas futuras tendências. “Temos uma estratégia de transformação digital a nível global, que contempla novos modelos de negócio, experiência digital do cliente, fábrica do futuro (Indústria 4.0) e produtividade funcional. Portanto, futuramente teremos ações e novas soluções ancoradas nessas frentes de negócio”, explica Galvão.

Atualmente, a frota circulante do Brasil conta com 2,5 milhões de veículos e a idade média deles – considerando automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus – é de 10 anos. O câmbio da EATON está presente em mais da metade da frota de caminhões leves e médios*. A transmissão automatizada MHD de 10 velocidades, lançada em 2016, já tem mais de 10 mil unidades no mercado e, nesses 65 anos, mais de oito mil itens estão disponíveis no mercado de reposição. Além disso, para o segmento OEM, as válvulas ocas e válvulas para o sistema ORVR foram desenvolvidas para atender às novas exigências e legislações.

Investimentos em automação, Indústria 4.0 e modernização das fábricas brasileiras renderam reconhecimentos de clientes e premiações globais de plantas modelo ao longo dos anos, reforçando a excelência em manufatura e o elevado padrão de qualidade das operações brasileiras. O trabalho realizado pelos profissionais brasileiros é referência no mundo; prova disso é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento responsável mundialmente pelos projetos de transmissões da EATON para veículos comerciais leves estar localizado em Valinhos. O compromisso com a sustentabilidade e o meio ambiente também resultaram na conquista de ter todas as plantas brasileiras com a certificação de aterro zero.

*Fonte: Fraga Consultoria

EATON Corporation

A Eaton é uma empresa de gerenciamento inteligente de energia dedicada a melhorar a qualidade de vida das pessoas e a proteger o meio ambiente. Somos guiados pelo compromisso em fazer negócios de forma correta, operar de maneira sustentável e ajudar nossos clientes a gerenciar energia hoje e no futuro. Ao capitalizar as tendências de crescimento global, aceleramos a transição de energia renovável do planeta, ajudando o mundo a solucionar os desafios de gerenciamento de energia e fazendo o melhor para os nossos stakeholders e para a sociedade. Fundada em 1911, a Eaton está listada na NYSE há quase um século. Nossas vendas em 2021 somaram USD 19,6 bilhões, atendendo clientes em mais de 170 países. Para mais informações acesse: www.eaton.com.br. Siga-nos nas redes sociais: LinkedIn, Facebook e Instagram.