Para alavancar as vendas da categoria, COOP promove Festival do Pet

Como forma de alavancar em 10% as vendas do segmento pet, a Coop realizará até 10 de setembro em toda a sua rede de supermercado, um festival com várias ofertas. Esta é a segunda edição de 2023 e para sustentar a ação, haverá tabloide com promoções especiais de alimentos, petiscos, itens de higiene e de passeio para cães e gatos.



E para os pets, a área de produtos financeiros, Coop Facilita, comercializa a Assistência Pet Coop com a proposta de levar maior proteção para cães e gatos com até 8 anos de vida. O serviço de assistência cobre aplicação de vacinas, consulta com especialistas e emergências, exames laboratoriais, hospedagem, internação e cirurgias, transporte emergencial e funeral para o pet, dentre outras coberturas.



Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 30 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, duas em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, uma unidade de loja de conveniência em São Bernardo do Campo (Coop Aqui), um atacarejo em São José dos Campos (Meu Atacarejo) e 73 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.



www.portalcoop.com.br

www.coopdrogaria.com.br / www.coopsupermercado.com.br