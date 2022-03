Quatro vozes da MPB posam juntas em ensaio inédito

Simone Mendes, Luiza Possi, Fafá de Belém e Paula Lima são as cantoras escolhidas, fotografadas pelas lentes de Jacques Dequeker, Karine Basilio e Mauricio Nahas, para exibir os novos lançamentos com destaque para linha sustentável na primeira campanha carbono neutro da Plié

A Plié, 100% brasileira e referência em shapewear e moda conforto, surpreende mais uma vez ao trazer quatro famosas vozes da música popular brasileira em campanha que reverbera os valores da marca em respeito às mulheres de diferentes biotipos e gerações.

Campanha Plié 2022

A Campanha Plié 2022 evoca a potência de Fafá de Belém, o carisma de Simone Mendes, a representatividade de Paula Lima e o frescor de Luiza Possi para protagonizarem os lançamentos em lingerie, dentre eles, a inovadora linha Self que possui tecnologia biodegradável.

Simone Mendes, Luiza Possi, Paula Lima, Fafa de Belem e Jacques Dequeker -Foto Jacques Dequeker

Fafá de Belém

Fafá de Belém aparece radiante e foi a primeira a aceitar o convite. “Estar na campanha da Plié foi antes de tudo uma alegria pra mim pois sou cliente há muitos anos e sou testemunha do cuidado que a marca tem com cada e toda mulher. O respeito às nossas curvas é fundamental, para que a mulher se sinta confortável e linda ao se vestir”, diz Fafá que reforça que essa é uma grande oportunidade. “Aceitei participar porque quero mostrar para as mulheres da minha idade, tenham elas o corpo que tiverem, sejam elas como forem, que nós temos no mercado produtos de linha íntima e fitness de uma marca que nos enxerga! Hoje é tão comum invisibilizarem as pessoas com mais de 60 anos, que quando vemos uma marca como a Plié valorizando as nossas curvas, a nossa idade, temos que comemorar”, realça a cantora.

Simone Mendes

Simone Mendes, que participa de campanha da Plié pela segunda vez, exibe o conceito das peças em shapewear que modelam a silhueta feminina. “Sinto muita alegria em voltar a fazer parte desta família que respeita cada mulher e suas curvas. Neste período, desde que participei da primeira campanha, fui atrás da minha saúde, perdi alguns quilos e estou muito feliz. O trabalho está lindo e feito com muito amor!”, afirma Simone.

Paula Lima

Paula Lima mostra a beleza da mulher afrodescendente. “A Plié é uma marca que valoriza a mulher, com conceito na diversidade e lingeries incríveis que desenham o corpo feminino. Uma marca importantíssima no cenário e empoderadora. Foi emblemático fazer parte de uma campanha tão preciosa, grandiosa ao lado de mulheres admiráveis para uma marca poderosa que é a Plié,” ressalta Paula.

Luiza Possi

Luiza Possi, que traz sua vivacidade e frescor , frisa que foi muito gratificante receber o convite da Plié após o nascimento do seu segundo filho. “A marca sempre me impactou muito por pensar em cada corpo de forma diferenciada. Fazer parte da campanha me deixou extremamente feliz, me trouxe a experiência de me reconectar com o meu corpo, além de ser fotografada por pessoas incríveis e ter a alegria em estar ao lado de colegas de profissão que tanto admiro”, afirma.

Dentre as novidades da marca, destaque para a estreia das peças em renda da linha sustentável Self criada com tecnologia brasileira, inovadora e pioneira no mundo. A microfibra de nylon biodegradável, que compõe o tecido, foi aprimorada para que as peças se decomponham rapidamente após o descarte, firmando um compromisso com o meio ambiente. A linha conta ainda com tecnologia de fio anti-odor, que inibe a proliferação de bactérias e não sai nas lavagens.

Segundo Ron Horovitz, Diretor da Plié, “contar com constantes pesquisas e tecnologia para valorizar e respeitar as mulheres de diferentes biotipos e gerações, sempre fez todo sentido para a Plié. E ter a oportunidade de reunir talentos tão diversos nessa campanha, prova que nosso propósito de marca sempre esteve na direção certa.”

A Plié reuniu as celebridades em um feito extraordinário. A diretora criativa da marca há 20 anos, Marilene Ramos, convidou três renomados fotógrafos para o shooting em uma única campanha, em um único dia, em São Paulo. Jacques Dequeker, Karine Basilio e Mauricio Nahas, em ensaio inédito, trazem seus olhares acurados para retratarem as quatro celebridades da MPB. O styling é assinado pela dupla Juliano e Zuel.

A Campanha da Plié 2022 é a primeira 100% carbono neutro da marca, o que significa que todo o impacto ambiental foi quantificado e compensado através do plantio das mudas de árvores na Amazônia, em parceria com a Go Martins, empresa especializada em conectar marcas a causas socioambientais. Conforme Marilene Ramos, que assina todo o conceito da campanha, “reunimos um time renomado com o intuito de projetarmos os propósitos da Plié com base no respeito a todas as mulheres, a campanha englobará também projeto de impacto socioambiental que será lançado oficialmente em maio e trará ainda mais surpresas”.

Simone Mendes, Luiza Possi, Faf de BelCm e Paula Lima -Foto:Silvana Garzaro

Plié

A Plié é uma marca 100% brasileira referência em shapewear e moda conforto que preza pela diversidade de biotipos e gerações. Está presente no mercado nacional há mais de 20 anos através de lojas próprias e franquias, além de atuar em mais de 4.000 lojas multimarcas por todo o país.