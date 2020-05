A demo do Unreal Engine 5 para PlayStation 5, impulsionada pela tecnologia da AMD

A Epic Games liberou a primeira versão do Unreal Engine 5 em uma demo em tempo real no console que está por vir, PlayStation 5, impulsionado pela próxima geração de arquitetura gráfica AMD RDNA 2 e os núcleos de processo “Zen 2 ”.

Na demo “Lumen in the Land of Nanite”, a Epic Games apresentou as novas tecnologias críticas que são conectadas ao Unreal Engine 5 para fornecer fidelidade visual sem precedentes e um vídeo de incrível realismo fotográfico, revelando quais são possíveis com a tecnologia de gráficos de nova geração:

Geometria de micropolígono virtualizada de Nanite – libera os artistas para criar tantos detalhes geométricos como o olho possa ver. A geometria virtualizada de Nanite significa que a arte de origem com qualidade de filme que inclui milhões ou bilhões de polígonos que podem ser diretamente relacionados ao Unreal Engine.

– libera os artistas para criar tantos detalhes geométricos como o olho possa ver. A geometria virtualizada de Nanite significa que a arte de origem com qualidade de filme que inclui milhões ou bilhões de polígonos que podem ser diretamente relacionados ao Unreal Engine. Lumen – uma solução de iluminação global totalmente dinâmica que reage de forma intermediária às diferenças de luz e cena.

O AMD RDNA 2 constrói sobre a inovadora arquitetura RDNA de primeira geração, disponível atualmente no portfólio de produtos gráficos AMD Radeon. Com o AMD RDNA 2, que impulsiona a próxima geração de console superior como o PlayStation 5, a AMD está liderando o caminho para a criação de uma arquitetura de jogos unificada aos diferentes consoles, PCs, nuvem e dispositivos móveis, liberando a criatividade dos desenvolvedores de jogos para criar os títulos mais assombrosos e realistas através dos diferentes tipos de plataformas.

Você pode ver “Lumen in the Land of Nanite” aqui e descobrir mais detalhes sobre o Unreal Engine 5 aqui.